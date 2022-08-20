TVB三小花上位快 四年升女一

（综合讯）入行四年，平均年龄25岁，戴祖仪、陈嘉慧和游嘉欣急速上位，崛起成为香港无线电视（TVB）新世代“三小花”。

★戴祖仪有潜质成当家花旦

毕业于英国莱斯特大学法律系，是名合格的律师，但发现自己不适合当律师，遂转当街头艺人和独立歌手。

2018年2月，戴祖仪得到星梦娱乐赏识，加盟成为旗下歌手，之后加入TVB，2021年在《刑侦日记》中饰演一名患有创伤症候群的女生，她收起一贯活泼爱笑的形象，将病患的恐惧和不安演绎得很到位，之后于《青春不要脸》升任女主角。

戴祖仪也主持节目，爽朗率直性格，吸引不少粉丝，最有潜质成为当家花旦。

★陈嘉慧有唐诗咏影子

26岁的陈嘉慧（Erica），2021年在《爱上我的衰神》担正女主角，演技大获好评，有网民指她有唐诗咏的影子。

2016年，仍是学生的Erica，趁着暑假参加TVB的临时演员招募，并在《溏心风暴3》客串，后加入TVB第29期电视艺员训练班，毕业后成为签约艺人，参与的作品包括《解决师》和《迷网》等。此外，她也演而优则主持。

★游嘉欣下一个“锺嘉欣”

三小花中年纪最轻，只有22岁。

2020年凭着《香港爱情故事》饰演子朗（罗天宇饰）的妹妹Kelly为人认识，自然不造作的演技让她成功入屋，虏获不少粉丝。

游嘉欣在念大学一年级时被TVB公共关系部相中而入行，之后主持了《电竞王》，之后又加入《#后生仔倾吓偈》。近期演出了《青年心城之撑起青春》《四十二章经》、《青春不要脸》等剧集，极有潜质成为另一位锺嘉欣。