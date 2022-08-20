余苑绮正式“放弃急救” 4岁女童言“要这个东西”救母

（台北讯）余天39岁二女儿余苑绮病况不乐观，星期六（20日）下午约1点20分，余天带着两个小外孙乐乐、小可爱到医院探病，在大厅接受媒体访问时，鼻酸哽咽：“绮绮不是很好，她不想急救，已经签了不急救同意书，我也不知道该怎么办，我今天就是来跟她谈小孩子的事情。”说完立刻带孙子们上楼。

【更新：下午3点多，余天与李亚萍夫妇带2个小外孙下楼，由余天回应媒体。他眼眶泛红，哽咽地说：“绮绮情况没有很好，第1天讲的时候，她叫我放弃，不要急救，今天我告诉她，‘’爸爸绝对不会放弃你，不管怎样，一起努力。’她说：‘好，我不会那么容易死。’我就很感动，她老公很奇怪，不喜欢叫小孩来，小孩还不让她看。看了小孩、母爱就会出来，绮绮说‘我不会那么容易死’，我们就很高兴她能振奋起来。”

余天说，女儿昏昏沉沉，没有跟小孩聊什么话，但小孩都过去叫她、摸她。“她不能吃东西，然后最严重是两个肺几乎都是白色，现在靠全氧在呼吸，医生也说就让她不要受痛苦就好，我听了很难过。”说着他便哽咽难以继续。

余天也透露女儿打了吗啡，意志不太清楚，所以还没交代爸妈要怎么照顾外孙。“就由我们大人处理，如果真的走了，孙子一定会帮忙的。”】

先前就传出余苑绮已经采用支持性疗法，用低剂量吗啡减缓不适。她睡睡醒醒，意识时而清醒时而混乱。余天心痛如绞，今天证实女儿已经正式放弃急救。他眼眶泛红，语气硬咽，几乎无法回答问题，一心只想赶快进入病房探视女儿。

余苑绮2014年发现直肠癌第3期，多次复发历经70次化疗，18日病情发生变化，大多时间都在昏睡，据悉家属已同意若病危便不再急救。她的4岁女儿乖巧懂事，有次被问到想要什么玩具，贴心回答让人不禁鼻酸。

余苑绮生下一双儿女，4岁女儿年纪虽小，却知道妈妈常须进出医院治疗。个性乖巧勇敢的她，有次被舅舅余祥铨问想要什么玩具，她童言童语地说：“要买听诊器！”原来想借听诊器替妈妈看病，希望妈妈早日康复，一番孝心让余祥铨听了心疼泛泪。

余祥铨时常带她外出，对外甥女疼爱有加。他曾发文说：“买来买去都是买医生的玩具，说她长大要当医生。”引来不少网民暖心留言。