柬埔寨缅甸诈骗案惊动港台 港节目爆“不给赎金取内脏”

香港TVB电视资讯节目《东张西望》追踪近日闹得沸沸扬扬的柬埔寨、缅甸诈骗案，日前有一集提到有不少台湾人被骗到缅甸的“KK园区”，指这股柬、缅“诈骗风”有往香港吹的迹象。

节目访问一名香港受害人的朋友黄先生，受访者指出其受害朋友到了泰国后被安排偷渡到缅甸的“KK园区”，现正被困在缅甸。朋友现在还可以联络上，但却被要求先交出2万7800新元赎金，然后才会被送到园区门口。

黄先生说，朋友被警告如不付赎金，最后会被活摘器官，然后弃尸公海。据他所知，“KK园区”还有不少香港人被困在一起，生活环境恶劣，“跟猪栏没分别，大小二便都在那里，每天只有一餐，跟我说话时也有人在旁边监视！”

黄先生的朋友向他透露，只要能骗5个人过去，便可以放他回来，但他自知没可能这么做，所以情况不太乐观。朋友看到那里有人想逃跑，但最后被抓到还被砍掉手指，令他感到绝望；还说看到有人被困在水中，只有头部露出来；又看到有人被挖取内脏，更看到有些只有12、13岁的女孩被人强奸，情况惨不忍睹。

《东张西望》称收到不少来自被困在柬埔寨的港人求救，指自己离开的唯一方法就是付钱。节目组指他们现在被困的地方应该是柬埔寨首都金边西南方的西哈努克市，那里是该国最大的贸易中心之一，经济旺盛，因此成为了犯罪集团的热点。当地华人指“KK园区”是属于叛军的地方，生人勿近，连缅甸政府军都无法监管，又说去了那里的人基本上很难再回家。当地人说，被送到那儿的人不交赎金，就会被殴打、电击，被认为没有利用价值了就会被挖取内脏去卖。

从台湾回来的Maria也接受节目访问，说自己差点被骗去柬埔寨。她说，有个朋友最近突然找她，问她是否缺钱，更说现在可以出国包吃包住，唯一的条件是到那些国家用护照换钱。但她说，其实到了当地，护照就落在坏人手上，跑不了了。

《东张西望》是TVB最高收视的节目之一，内容主要是时事追踪，之前曾爆出女主持人采访当地“恐怖老鼠屋”被人，报警验伤。

不只如此，其他主持人也有惊险任务，比如到邻里偷拍自渎男，或到民居扫除蟑螂巢等，内容相当耸动。