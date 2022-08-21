“动力火车”驶进狮城 K歌金曲唱足3小时半

动力火车星期六（8月20日）晚上将新加坡室内体育馆打造成“大型KTV”，与7000粉丝一起嗨唱！错过演唱会？没关系，赶快点击视频，看演唱会的精彩片段！

时隔4年，台湾摇滚组合动力火车带着全新巡回“都是因为爱”登陆狮城，一连演唱31首歌曲，诚意满满唱足3小时半。他们一开场以《I’ll be back》《继续转动》《再会吧！我的心上人》掀开序幕，随后更带来一系列的经典歌曲《明天的明天的明天》《无情的情书》《还隐隐作痛》《冲动》《那就这样吧》《我很好骗》《镇守爱情》《忠孝东路走九遍》等，令现场歌迷听得如痴如醉。

另外，本地观众所熟悉的电视剧《还珠格格》片头曲《当》、本地剧《出路》片头曲《我吃得起苦》及《花样人间》片头曲《珍惜》更是掀起歌迷的“回忆杀”，全场大合唱。本地歌手文慧如作为嘉宾登场，与师兄一起合唱了《彩虹》。

犹如许久不见的老友再重逢，动力火车将累积已久的思念化作满满的爱，以唱的方式献给新加坡歌迷。粉丝也久违地感受到动力火车的“搞笑魅力”，两人一本正经的玩笑话替演唱会增添了不少乐趣。

动力火车“都是因为爱” 世界巡回演唱会新加坡站由华研国际音乐及长信传媒主办。《联合早报》、zaobao.sg、UFM100.3和《优1周》是这次演唱会的指定宣传媒体。