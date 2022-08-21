周杰伦首公开“博物馆级豪宅”客厅

（台北讯）身家估计超过60亿台币（约2.8亿新元）的周杰伦住在6.6亿台币（约3046万新元）顶级豪宅“和平大苑”顶层楼中楼。向来重视隐私的他，最近忙着在海外上工宣传新作，终于回到温暖的家，心情显然特别开心，难得和粉丝分享豪宅客厅照。

客厅以白及米色为主色调看来十分温馨，椭圆形的巨型沙发显得格外气派，而窗户造型及卧榻具有设计感，又可欣赏高楼景观，照片一出引起网民赞“超chill”，黑人也留言说“舒服”。

周杰伦在2015年于英国举办盛大婚礼将昆凌娶进门，同年大手笔以6.6亿台币豪宅，做为两人爱巢。该豪宅号称博物馆级豪宅，大厅请来意大利大师Lorenzo Tondelli打造，门厅摆设的艺术品号称价值超过1亿台币（约460万新元）。具有360度绝佳景观，近看大安森林公园，远眺淡水河和台北101。他家坪数高达268坪（约886平方公尺），费时1年多装潢才入住。

周杰伦曾邀圈内好友五月天阿信及怪兽到他家畅聊音乐，并曾分享三人喝下午茶赏景的照片。而他在家中弹钢琴的画面，也曾遭网友质疑“吵到邻居了”，当时周杰伦霸气回应“我家没邻居”，透露他家是顶楼独户。这回又难得公开客厅照，而且自己也开心入镜，网友都敲碗希望他分享更多照片。

昆凌曾分享住家顶楼的照片。（互联网）