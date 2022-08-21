李嘉诚财产重组 传梁洛施与三子“一毛都拿不到”

（香港讯）前任长和创办人李嘉诚以360亿美元（约500亿新元）身家在今年的“福布斯”2022年香港富豪榜，蝉联香港首富。他四年前退休后，常被网友讨论财产分配，18日港媒传出李嘉诚家族财产出现变动，加总3000亿港币（约532亿新元）资产将会重新分配。梁洛施虽曾与李嘉诚次子李泽楷交往四年，生了三个儿子，但可能与三个儿子皆分不到一分一毫。

港媒报道指出，李嘉诚将自己的财产分成三部分，分配对象是长子李泽钜一家人、二儿子李泽楷独自一人，至于家族信托基金会也拿了一份。然而曾与李泽楷交往、生小孩的梁洛施，因无婚姻实际上是个外人，而她生下的三个小孩虽是李嘉诚的金孙，但不会分到任何钱。

有香港网民指出，梁洛施分手后带走三个小孩，他们都没与爸爸李泽楷住在一起，如果梁洛施再婚，李嘉诚也不太可能去负担另一个家庭的开销。曾有传言指出，李泽楷对梁洛施许诺，生一个儿子有1亿港元（约1700万新元），似乎也代表会负担儿子的生活费，基本上仍是衣食无虞。

梁洛施虽已重返影坛，演出《第一炉香》等电影，不过她私生活很低调，很少曝光三个儿子，几乎皆为侧拍不露脸。

当初外界认定梁洛施在生完三个小孩后，必定嫁入豪门，梁洛施却官宣已与李泽楷分手，因此被网友说是“港版灰姑娘”，但梁洛施从未后悔过帮最爱的男人生小孩，如今住在5亿（约8900万新元）豪宅，也过着自己想要的生活。