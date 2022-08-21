《披荆斩棘2》网曝六人被淘汰 黄义达温兆伦落马

（综合讯）《披荆斩棘的哥哥2》网曝六男星被淘汰，他们分别是：温兆伦、方逸伦、黄义达、朱嘉琦、张峻宁和郝云。

从初舞台个人喜爱度榜上就已可看出端倪，像温兆伦排名第18、郝云排名第20、黄义达排名第26、张峻宁排名第29、朱嘉琦和方逸伦并列第31，张峻宁、朱嘉琦、方逸伦被淘汰并不意外，黄义达也是危险边缘。不过温兆伦、郝云还是保险的，没想到温兆伦竟然遭遇了淘汰。

新加坡歌手黄义达极具实力，曾凭借专辑《无法定义》获得香港新城电台华语新势力男歌手、第十一届全球华语音乐榜中榜最佳新晋男歌手等多个奖项。他是《那女孩对我说》的原唱人，该曲更是获得了第三届劲爆音乐榜台湾地区10大金曲奖、第12届全球华语音乐榜中榜港台地区年度最受欢迎歌曲奖及港台地区最佳音乐录像带奖，这样一名实力歌手，遭遇淘汰属实遗憾。

任贤齐 苏有朋 10大最出位 “苏有朋女孩”登热搜

在10大榜单中，目前有两名哥哥十分火爆，一是任贤齐，另一是苏有朋，他们在个人喜爱度榜上分居第一和第四，他们也都是情怀、回忆杀的代表，尤其是苏有朋，一下子“苏有朋女孩”登上了热搜。

苏有朋显然就是男版王心凌。小虎队是八九十后青春中不可忽视的存在，苏有朋一登台一开口，帅气青春的装扮，令人回忆满满。

高居榜首的任贤齐，初舞台仅仅靠着一首《伤心太平洋》就拿到了喜爱度第一，观众缘真的超乎想象。

原唱人“田馥甄”消失

《披》刚首播，王大陆唱起田馥甄的歌曲《小幸运》，这是他当初成名电影的主题曲，而且并没有被直接剪掉，这让不少网友惊讶，难道田馥甄的问题有了转机？

随后有人发现，王大陆在演唱的时候，节目组给的提示牌上并没有出现“田馥甄”的名字，这也是所有哥哥演唱的曲目中唯一一个没有显示原唱的人。这让不少人觉得，如果田馥甄的名字都上不去荧幕的话，恐怕各大卫视也不敢请她再到中国。