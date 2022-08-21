余天泪曝余苑绮前两天录好遗言

（台北讯）余天星期天（21日）下午5时许拖着颤抖的身躯，靠着儿子余祥铨搀扶走到医院大厅，悲恸地向媒体透露女儿余苑绮的死讯，让现场媒体感到相当心疼。余天透露余苑绮前两天已录好遗言，至于内容则暂时保留，待日后再公布。

余苑绮因直肠癌饱受折磨，10年来接受过70几次化疗，日前复发住进台北荣总医院。她的癌细胞已经扩散到全身，住院期间病情反覆，靠着施打吗啡减轻痛苦。她生前原本已经决定放弃急救，但想到一双年幼的儿女，再度燃烧求生意志，无奈最终仍不敌病魔过世，享年39岁。

余苑绮和老公陈鉴结婚五年，老婆患癌以来陈鉴一直不离不弃。两人育有4岁的女儿乐乐和3岁儿子小可爱。余苑绮面簿的最后贴文，是6月29日晒出女儿照片，而她最放不下心的正是一对幼小儿女。

小S发全黑动态哀悼

余苑绮病逝的消息让演艺圈星友悲伤不已，小S在面簿哀悼，“愿你在天堂没有痛苦，只有喜乐”，虽未直接点名，但应是为余苑绮辞世悼念。

与余苑绮交情甚笃的金曲歌王许富凯第一时间发文哀悼，回忆两人相处及工作的快乐时光。他在面簿晒出余苑绮生前与他合照时，嘟嘴卖萌的俏皮模样，他说最后一次见到余苑绮，是她第一次刚住院的时候，当时乐观开朗有说有笑，他叹说，“你是个很好很好的女孩，上进又努力，老天真的太不公平了，把这么好的你带走，唉……一路好走喔，绮绮。”

狄志为也以“放手的大爱”为题在面簿写道“不想面对还是得面对，你到另外一个世界，没有痛、不用再受苦了，你已经努力奋战了八年，还给了余大哥亚萍姐，一对可爱的孙子，苑绮你真的很努力、很勇敢，你的好、你的善良、你的美，永远留在所有爱你的人心中。”