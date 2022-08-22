黄义达上《披荆斩棘》 感谢贵人推荐

有没有说错话？玩笑会不会过了头？去到哪儿都有镜头拍摄？这是黄义达参与《披荆斩棘》的一些担忧，但他慢慢地学会放松，现在已经没有“在录制节目”的感觉。

《披荆斩棘的哥哥》第二季改名《披荆斩棘》，黄义达是本季唯一来自新加坡的哥哥，这也是他“消失”九年后再次回到舞台上，歌迷兴奋不已。黄义达8月19日在北京趁工作空档接受《联合早报》电访，分享参与《披荆斩棘》的心情。

《披荆斩棘》聚集32位哥哥，是一个“群体行动”的节目，哥哥们除了在音乐上合作，也在日常中交流；这样一个性质的节目，性格独立的黄义达是否觉得难适应？他坦言：“头几天会担心怎么跟大家相处。我们都到了一个成熟的年龄，很多话会藏在心里，不会表现出来，而每个人有一个‘度’，不知道彼此开玩笑和聊天的底线，就会担心有没有说错话，玩笑会不会开得太过分，都是无形的心理压力。”

节目以真人秀形式呈现，一举一动都被镜头捕捉，对此黄义达说：“刚开始很不习惯，后来心想，就把大家当朋友，会比较自在。一直想着镜头，会影响心情，干脆不去想。其实我很开心认识了很多朋友，和大家共度的每一天都不像是在录节目。”

40岁时感觉未遇贵人

为何会点头接下这个节目？黄义达说：“我把我的人生分成不同篇章，而每一个篇章，我都遇到一个贵人，为我开启一道门，让我可以往前走。16到20岁的篇章，我遇到李伟菘和李偲菘老师；20到30岁的篇章，我遇到索尼唱片；30到40岁的篇章，我和友人到泰国修行，学会放下和放慢。40岁时，我发现我还没有遇到一个贵人，那道门还没有开启，我感觉自己停滞不前。”

他刚在8月11日迎来43岁生日，就在这之前，《披荆斩棘》节目组来邀约，他说：“他们跟我聊了一个小时，我本来很紧张，但听到他们说‘就当作来玩’，我就觉得那应该会很好玩，毕竟我好久没有上综艺节目，就心动了。只是签约后的第二天，我又紧张了，想到会有那么多人，我也不知道有谁，就有点害怕和后悔。公司鼓励我说，‘你那么久没出来，朋友也不多，就上节目交朋友’。于是我决定带着‘玩’和‘交朋友’的心态，轻松地去。我到现在还不知道是谁向节目组推荐我，但我很感谢这个人，他就是我的贵人。”

无需很出彩称上节目已“值了”

抵达长沙后终于看到所有的哥哥，黄义达最惊喜是见到杜德伟和郑钧，他开心地分享：“天啊！我小时候听杜德伟的歌，演出时也弹过他的歌，竟然见到本尊！还有郑钧老师，我买过他的专辑。”

黄义达也跟苏有朋合作过，苏有朋2007年的歌曲《大不了》是他制作，他也和陈小春2007年一起拍过电视剧《星光大道》。

谈到首演舞台演出的心情，黄义达说：“很紧张，因为好久没上舞台，踏上去的第一步，腿在抖。那个舞台比演唱会的还厉害，我的感触是，哇，可以踏上这么漂亮的舞台，值了！”

毕竟久违了，是否期待自己有怎样的表现？想给大家看到一个怎样的黄义达？他洒脱地说：“我没想那么多，我很zen（禅）的，就平常心。我人生的座右铭是，我不一定要是男主角，也不需要很出彩，但每一天都要有色彩。我过去被工作套牢，只有工作没有生活，现在的我，享受每一天，就算是在工作，也要乐在其中。”