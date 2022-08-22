一天两三剧连播 方展发蔡琦慧 霸屏

方展发开启霸屏模式！星期一晚间7时半、9时和10时35分的8频道戏剧时段分别播出由他演出的长寿剧《医生不是神》《卫国先锋2》和《灵医》。《灵医》只在周一播出，《医生》和《卫国2》一周播五天。此外，方展发演出的《卫国1》早前在傍晚5时30分重播，上周一可在8频道看到他四次。不过，《卫国1》已在8月17日大结局。

另一个霸屏的演员是蔡琦慧。她是《医生》《卫国1》《卫国2》的主要演员。本月有观众在《联合早报》娱乐版留言栏目“观众大声说”反映，8频道的节目编排不理想，指出“蔡琦慧在《医生》演医生，接着又在《卫国2》演军官，观众看了会很乱”。

蔡琦慧在《卫国先锋2》扮演海军军官。（新传媒提供）

观众的感受可理解，同日一部接一部观看同一个演员的戏，确实有角色错乱，看到“蒙查查”的可能性。

《联合早报》就此事询问新传媒。新传媒在答复中说，演员在不同的故事里，扮演不一样的角色，并提出方展发和蔡琦慧现阶段在《医生》担任配角，相比其他主要演员，他们在剧中亮相的时间不算太长。

至于方展发主演的《灵医》，新传媒指出这不是新剧，今年3月已在meWatch上线，目前在8频道“重播”。对于反馈，新传媒表达感谢，并呼吁观众继续支持这两名演员的表演。

方展发：机会难得

节目编排不在演员的掌控之中，但记者好奇方展发和蔡琦慧对于霸屏的想法。方展发以乐观的态度看待这件事。他以英文短信回复记者说：“身为一个艺人，能够以这么显著的方式霸占小荧幕，真的是很难得啊……如果观众在重播时错过我（他回复记者当天，《卫国1》还在播出），他们可以在7时许、9时和10时许看到我。这也是让观众看看我如何演绎不同角色的好机会。

方展发主演的《灵医》只在周一播出。

”

蔡琦慧：曾担心

蔡琦慧坦言，得知《医生》和《卫国2》会同期播出，确实担心过。她说：“不过，我和展发尽量在造型上下工夫。外形上，‘周亦诗’（《医生》角色）和‘沈宜萱’（《卫国》角色）是不同的，但在人物个性方面，因为她们都是女强人，我只能把亦诗演柔一点，会比宜萱来得女性化，没那么威武。”

谈到方展发在这两部剧的角色，蔡琦慧认为两个角色的差别鲜明，“所以他‘分身’比我容易。不过，我们都很投入各自的人物与故事，当中细微的改变，相信观众可以感受到角色是不同的人。”

她也提到，与方展发在《医生》的故事，着重在最后50集，“到时《卫国2》已播完，所以影响不会太大。”

蔡琦慧（左）和方展发于《医生不是神》的重点戏在最后50集。（新传媒提供）

蔡琦慧9月办陶艺展

蔡琦慧边听迪士尼歌曲边创造环保艺术作品。（新艺经纪提供）

蔡琦慧最近与Green Drumming组织合作，为新加坡仲夏夜空艺术节贡献一个环保艺术作品。漆上白色颜料的塑料瓶、铁罐成了她的“画布”，创造作品时，背景音乐播放着迪士尼歌曲，“是我选的，听迪士尼歌曲可以将内心深处的童真挖掘出来，有助我在‘画布’上自由地涂鸦。”她用了45分钟完成作品。

蔡琦慧喜欢看画展，但自谦没有绘画天赋。她更喜欢陶艺，学了近五年，计划9月办展览，接近举行日期再分享细节。