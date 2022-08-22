余苑绮病逝 老公Gary首发声

(台北讯）痛失爱妻，余苑绮老公Gary首发声：“我真的好爱好爱你！”

39岁余苑绮罹患直肠癌8年，因癌细胞扩散全身不敌病魔，昨天（21日）于医院病逝。余苑绮老公Gary在面簿上载一张自己握着余苑绮手的照片，心痛发声：“老婆！！谢谢你这几年的陪伴，你所交代的事情我会去完成，我也会好好照顾小孩，希望你能没有牵挂地离开（再也没有病痛折磨着你），最后我只想跟你说我真的好爱好爱好爱你。”

据报道，余苑绮的遗体已由弟弟余祥铨护送到殡仪馆，遗照选定余苑绮当年为圆歌手梦所拍的宣传照，是余天和李亚萍强为爱女所选。余苑绮的灵堂预计今天布置完毕，明开放吊念。

余天李亚萍痛失爱女泣不成声。（图/互联网）

74岁的余天和72岁的李亚萍难忍“白发人送黑发人”的伤痛，昨晚离开医院时受访，双双泣不成声。余天泪吼李亚萍：“你不要再哭了，你哭了我也要跟着哭了，放下吧，我已经跟她喊了多少次。”

余天说，余苑绮“当然也担心我们两个”，但最放不下的始终是两个年幼小孩。

余苑绮姐弟发文悼念

余苑绮交代弟弟余祥铨照顾一对年幼孩子，以及双亲余天和李亚萍。

余苑绮的弟弟余祥铨深夜在面簿贴出多张两人合照，不舍表示：“我最爱的二姐，你现在在天上当天使了 ，不会再痛苦、难过了。弟弟真的很舍不得你，还有很多事情没有一起做，你前几天跟我讲的话，叫我照顾好乐乐跟弟弟，还有爸爸妈妈，我答应你的事一定会做到的！”

余祥铨发文承诺会把余苑绮交代的事都办好。（图/互联网）

他遗憾还有很多事情没有来得及一起完成，但向余苑绮保证自己一定会越来越好，说大家会永远记得她的单纯善良，最后感性写道“下辈子我们一定还要当一家人，我真的好爱你”，字里行间满是失去亲人的伤痛。

余苑绮的大姐余筱萍也在社交媒体上悼念妹妹：“我最善良可爱的妹妹，不知道现在你最爱的丫丫跟宜有没有在你身边，感谢你忍受我这个任性姐姐三十九年，我会帮你照顾好两个小孩，爱你。”虽然短短几行字，却已展现姐妹俩的深厚情谊。