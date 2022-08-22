艾成讣闻 王瞳冠夫姓

王瞳在艾成讣闻冠夫姓。（图 / 互联网）

（综合讯）艾成在上星期三（8月17日）坠楼身亡，享年40岁，震惊演艺界。艾成的父母等七位家人在18日从马来西亚飞抵桃园国际机场，依防疫规定，22日凌晨结束隔离。据悉最快可在22日早上八时到板桥殡仪馆瞻仰遗容，见艾成最后一面。

不过，根据台湾民视透露，24日就是追思会了，22日家人会讨论相关细节，也可能不会到殡仪馆。

艾成的追思会将在24日下午，以音乐会形式进行，讣闻早前也曝光。讣闻上，本名“吴姗耘”的王瞳，在妻子一栏冠上夫姓，成为“蔡吴姗耘”，可见夫妻感情真挚。

身份证未正式改名

据台湾媒体报道，友人针对王瞳在讣闻冠夫姓一事透露：“虽然王瞳的身份证还没有正式改名冠夫姓，但这是王瞳想对艾成表达的爱与心意。”

王瞳这几天承受着丧夫的悲痛，由教友与家人及经纪人轮流陪伴，友人传讯安慰时，她回复“我好难过”。因为几乎食不下咽，也有友人传讯鼓励王瞳吃东西，她也仅回“尽量”，让旁人心疼。

王瞳和艾成两人爱情长跑九年，历经过王瞳桃色风波后感情更显坚定，直接逆风结婚。两人原定九月在马来西亚办婚礼，再也无法实现，让双方家人留下遗憾。

合伙人承诺艾叻沙不会结束

网友关心他的艾叻沙餐厅，王瞳的堂哥，也是艾成的合伙人京泽，在艾叻沙面簿透露艾叻沙的未来方向，京泽提到，艾叻沙于2016年6月3日开幕，至今也过了六个年头，即使“我们的好兄弟离开了，但是他的精神和爱，永远存在这世界上。未来，会将来不及发表的商品，一个一个持续上架、上市。就是要让这个爱延续下去”。京泽更承诺：“艾成，剩下的交给我了。”

而“爱 是永不止息”这几个字大大的烙印在每个即将上市的包装上，也是传达艾成的爱，天父的爱，直到永远。京泽提到：“8月24日是艾成的毕业典礼，希望当天能有个超完美的欢送会，谢谢这六年多来，支持且喜爱艾叻沙的家人朋友。”

京泽跟艾成一同生活了七年，艾成对他来说就像自己的亲哥哥一样，“他与瞳瞳的关系也是好到令人羡慕。”