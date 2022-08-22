星星陨落2022：余苑绮曾写遗言给孩子“下辈子还要当家人”

余天和李亚萍的二女儿余苑绮，抗癌8年仍不敌病魔，于星期天（21日）癌逝，得年39岁，让人深感惋惜。

余苑绮在2014年发现罹癌，前后做过70次化疗，但三度复发，癌细胞扩散到全身。虽然如此，她依旧保持开朗，为了让家人放心，一直坚强地照常工作，并常透过社群和网民互动。她昔日在面簿也留下影片和贴文，表达勇气与乐观，家人好友都形容她是善良而勇敢的天使，而从这位抗癌勇士的生活点滴和抗癌历程，就能看出她坚强和爱心。

最忧心儿女成没妈的孩子

余苑绮2020年曾公开给女儿的遗书，她盼下辈子再当家人。

她2017年与老公Gary结婚，同年底生下女儿，并于2019年迎来儿子。怀第二胎时余苑绮咳嗽长达四五个月，但她为了胎儿健康，孕期内都没有照X光追踪，等到她产后做详细检查，才发直肠癌复发，癌细胞甚至扩散到肺和肝。

余苑绮生下儿子后，边坐月子边化疗，因担心辐射影响，那段时间不敢靠近孩子，让她非常自责。子女是余苑绮撑下去的最大力量，却也是她最大的牵挂，她非常担心若孩子失去妈妈，上学会被说是没有妈妈的小孩，为人母亲的心情让人鼻酸。

2020年底余苑绮和家人出席抗癌讲座，曾分享为孩子预写好的遗书，她当时表示，若有天自己不在了，是神的决定，“虽然你们看不到妈妈，妈妈会在天上保护、看护着你们，不管白天、黑夜都在你们身边”。她也叮咛孩子：“姐姐要照顾弟弟，弟弟长大要好好保护姐姐，爸爸会一直陪在你们身边，希望你们永远都幸福快乐，妈妈真的好爱好爱你们，下辈子我们还要当家人。”

余苑绮和老公Gary育有一对年幼子女。（互联网）

老公自责不该让余苑绮生二胎

余苑绮2017年打羽球认识在建商公司上班，小她4岁的Gary，两人相识两个月就有了爱的结晶，接着奉女成婚。

余苑绮曾在访问中透露，一开始就是以结婚为前提和Gary交往，由于自己有直肠癌病史，一度担心生不出来，还要Gary先去做健康检查，没想到马上就发现有了孩子，让她非常惊喜。

余苑绮癌症复发后住院化疗，当时Gary曾坦言很自责让她生第二胎，余苑绮后来安慰老公，夫妻俩彻夜长谈后抱头痛哭，但一想到还有两个小孩，便打起精神勇敢面对。

余苑绮和老公相识不久便结婚。（互联网）

一暖举让弟弟余祥铨感恩至今

余苑绮和弟弟余祥铨感情要好，而让余祥铨敬爱二姐的关键，其实与余苑绮帮他偿还赌博欠债有很大关系。

余祥铨曾透露，二姐是非常节俭的人，但当他因赌博欠下赌债，有财务困难的时候，她却默默包了一袋5万台币（约2300新元）的钱，并写下：“弟弟我知道你最近没钱，这个先拿去用”，让他极为感动。因为余祥铨当时欠债后深怕让爸妈担心失望，不敢向家人提及此事，但余苑绮发现后不但没告诉爸妈和大姐，还主动帮助他渡过难关。

余祥铨只要有空就会去二姐家找她聊聊，而且只要一通电话，他就会随传随到，因为“她开心我就开心”，如今二姐离世，余祥铨心中的悲痛可想而知。

余苑琪和余祥铨姐弟情深。（互联网）

曾哭诉“在家像多余的” 节目中与母亲和解

余苑绮4年前曾与妈妈李亚萍及姐姐余筱萍一同上综艺节目《小明星大跟班》，分享“家中老二心境大剖析。当时她透露由于自己是家中老二，与姐姐相差5岁，与弟弟只相差1岁，让她觉得“我妈很明显就是要拼个男孩”。

长大后她听到姐姐余筱萍出生时，爸妈让她搭凯迪拉克名车回家，生弟弟时则是用马赛地载，只有她是由保姆搭乘计程车把她抱回家，使她从小就觉得自己在家里就像是“多余的”那个人。

当时李亚萍听完后相当难过，解释余天家里十分重男轻女，因此当年生下余苑绮后，余家一听到是女生就不准余天去医院探视。李亚萍甚至对着余苑绮说“你妈差点被休了”，为了扭转在家中的命运，她才在隔年又生一个儿子，但在李亚萍心里也是最心疼余苑绮，因为余苑绮从不抱怨、最乖、最温顺。

余苑绮在节目最后也坦承，自己当了妈妈之后，才了解生儿育女的各种辛苦，其实心里对妈妈是充满着感激与爱，并没有埋怨，最后母女俩相拥哭泣，与过去和解。

余苑绮和妈妈李亚萍在节目中解开心结。（互联网）

当歌手的遗愿未了

余苑绮灵堂遗照是余天和李亚萍强忍伤痛，替爱女选自她当年为圆歌手梦所拍的宣传照，看起来十分自信动感。当时余苑绮约22岁，想要出道当歌手，全家一起拍照时留下该张独照。

其实余苑绮一直怀抱着歌手梦想，她念中三时和姐姐弟弟被父母送去加拿大念书，大学主修旅馆管理系，但她志不在此。完成学业返台后，她由爸妈引荐客串《婆媳过招千百回》就此入行。她主持过《台湾脚逛大陆》和《台湾开心秀》等综艺节目，但其实余苑绮进演艺圈最想当歌手，曾在南投草屯驻唱三个月，可惜始终未如愿发片。

曾花4600元救流浪猫

余苑绮很有爱心，家中五六只流浪狗，都是她收养的。去年10月化疗期间，余苑绮带小孩在住家附近散步时发现一只流血的流浪猫，她一眼认出是自己喂食过的猫，当下赶紧送到医院急救，前后花了约10万元（约4600新元）治疗，后来这只猫咪复原情况良好，余苑绮也将它带回家养。

她的经理人透露，这不是余苑绮第一次救助流浪动物，多年前到南投作秀时，她也帮助过一只被车撞的流浪猫。余苑绮家里的毛小孩很多都是流浪猫流浪狗，而她对它们都十分细心照顾。