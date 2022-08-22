Jennifer Lopez和Ben Affleck豪宅婚宴办三天 巧克力当伴手礼

(综合讯)Jennifer Lopez和Ben Affleck上周末举行婚宴，送给宾客的伴手礼是印上代表两人名字的JB标记的巧克力。

上月已在美国拉斯维加斯正式结为夫妇的Jennifer Lopez和Ben Affleck，上周末在后者于乔治亚州约3.6亿新元的豪宅举行盛大仪式与婚宴。 虽然官方婚礼照片授权给时尚杂志，但据出席者外露的照片可见婚礼惊人的排场。

婚礼派对从上周五的彩排开始，周六早上由新娘领宾客做spa放松，傍晚Jennifer Lopez穿上一席Ralph Lauren高订婚纱，与Ben Affleck在宾客的见证下，再度交换誓言、甜蜜深吻。

宾客除了分享伴手礼和现场绚烂烟火的照片，也拍下了象征这对恋人20年来兜兜转转还是找到彼此的“Love Never Fails”（爱不辜负）看板。

婚礼伴手礼是一盒巧克力，上面印上的JB标记是两人名字的缩写。（图/互联网）

据悉，这场为期三天的梦幻婚礼共花费40万美元（约56万新元）、前后筹备4个月。这对新人也为受邀出席的亲人与业界好友，如Matt Damon、Jimmy Kimmel、Kevin Smith等，包下平均房价约每晚800美元（约1100新元）的Perry Lane精品酒店全部40间房作为住宿。据报道，Ben Affleck前妻Jennifer Garner虽受邀但以在德州工作为由婉拒出息。

餐点供应南方风格羊排、烤鸡与芝士通心面等料理，派对尾声还有具南方风情的烤肉会。据一名宾客评论：“一切都很有品味，不是你以为两位巨星可能会有的炫富排场。”