为本地争光唱好莱坞动画歌曲 范平庚：压力好大！

新加坡华纳兄弟（Warner Bros. Singapore）首次与本地歌手合作，为好莱坞所制作的动画电影《DC超级宠物军团》（DC League of Super-Pets）演唱片中的一首歌曲，献唱歌手范平庚（Ben Hum）星期一（8月22日）下午在本地华纳兄弟的公司接受了《联合早报》访问，他说：“录歌时，压力好大！”

好莱坞动画《DC超级宠物军团》的超级狗氪普托（左）与蝙蝠狗王牌要救出超人等超级英雄。（华纳电影提供）

《DC超级宠物军团》刻画超级狗氪普托与超人形影不离，它拥有超能力，并与超人一起打击城市里的犯罪。当超人和其他正义联盟的成员包括神奇女侠遭到邪恶之徒绑架后，氪普托必须说服一群从动物收容所逃脱的伙伴，包括蝙蝠狗王牌、大肚猪小碧和莫特龟等，一起拯救这些超级英雄。

片中有一段蝙蝠狗王牌忆述自己如何从宠物变成流浪狗的往事，这段充满情感的回忆片段配合了动听的英文歌曲“Count on Me”，范平庚是本地所放映的《DC超级宠物军团》的演唱者，他说：“一分钟的歌录了两天。”他透露刚开始很担心自己的英语发音不准：“压力好大，因为它不是背景歌曲，而是这部动画的其中一首歌曲。”

蝙蝠狗王牌在忆述往事时，语气虽带伤感，不过始终并没有对人类感到失望。范平庚幽默地说：“所以我演唱时，不可以唱得好像这只狗已经过世了。”为了投入感情献唱，他回想起每次去探望女友要回家时，女友的爱犬总是依依不舍地与他“道别”的情景。

范平庚的歌声本来就有自己的特色，“Count on Me”的歌曲创作者——Jeremy Silver（杰里米西尔弗）还主动到范平庚的个人社媒上留言，表明很喜欢范平庚的歌声，期待听到他的“Count on Me”版本。

对于杰里米西尔弗的留言，范平庚感到惊喜。他说当初听到有机会演唱“Count on Me”时，以平常心看待：“我希望透过演唱这首歌曲，可以学习到一些新的东西。”范平庚喜欢看动画片，尤其喜欢DC漫画的角色，能为《DC超级宠物军团》演唱，也是美事一桩。

范平庚从去年年底开始陆续推出多首单曲，包括《自由并不自由》《远晴》《寄居蟹》等，不久前再释出全新单曲《是你成就了我》。疫情期间，除了把时间花在创作上，范平庚也勤劳地经营社媒，结果意外成了“网红”。范平庚曾在黄韵仁的FM音乐学校上课，黄韵仁看到他一路的用功和进步，把他签为旗下歌手。黄韵仁星期一受访时说，范平庚值得拥有这个为《DC超级宠物军团》演唱的机会，他幽默地说：“他在疫情期间，没有去当Grab司机，每天努力提升自己的音乐，也努力与他的粉丝互动，很难得。”

他也说：“刚开始范平庚也担心自己的英语咬字不准，不过我对他说，他不必唱得像洋人，不过也不能唱新加坡式的英语，不要变成阿明。”范平庚的表现不仅让黄韵仁，也让这首歌曲的制作人吴周烁很满意。吴周烁过去与范平庚合作无间，他说：“他很会唱，进步得很快。”

谈到找范平庚演唱“Count on Me”，新加坡华纳兄弟发言人先是肯定他的歌声，接着说：“有新鲜感，他阳光，也喜欢DC漫画。”物色本地歌手演唱“Count on Me”，美国完全让本地华纳电影有主导权。华纳发言人希望借由这次的开创先河，能为将来的区域性铺陈机会：“希望未来本地歌手献唱的华纳电影，能在区域性放映。”

分级PG13的《DC超级宠物军团》，9月1日将在本地公映。