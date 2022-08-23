娱乐吃瓜：没人讲不知道！古天乐默默做的那些事

一张古天乐“纸巾擦泪”的照片被疯传后，很多人解读为他因为《明日战记》票房惨淡而落泪。古天乐后来在香港澄清，照片中的他是在擦汗不是擦泪，派定心丸说：“我是钢铁造的，不会轻易跌倒，就算跌倒了，也会立刻爬起来，大家放心！”

《明日战记》是古天乐斥资4亿5000万港币（超过7869万新元）、耗时十年打造，自己监制并主演的科幻巨片。虽然集齐刘嘉玲、刘青云、张家辉、谢君豪等影帝影后出演，但电影在中国票房一般，吸睛/金不及同期的低成本科技喜剧片《独行月球》。

对于电影有欠理想的票房，他有感而发：“我觉得作为一部科幻片，无论怎样都好，就算是成功，我们都要检讨，因为永远都有进步空间，这样才会做得更好。因此，我觉得无论花多长时间和金钱都是值得的，否则永远学不会这件事。”

他不忘为电影拉票：“你们喜欢就介绍给别人，不要让我觉得，我是孤独的一个人。”

古天乐积极宣传《明日战记》，可惜票房有欠理想。（图/互联网）

低调行事的古天乐向来惜字如金，难得吐露软弱，引来圈内人士力挺。姜皓文说电影是古天乐的心血，也是香港电影圈一个新里程碑。杜汶泽则在社交媒体账号写道：“当古天乐需要别人支持的时候，你可能会觉得愿意帮忙的人只想拍马屁，你会这样想，那只是因你不清楚姓古的这个人，曾经救过多少人。”

zaobao.sg找出他这些年来，义不容辞伸出援手，一个人默默做的那些好事美事善事。

为电影为员工拼命

古天乐很高产，单是近十年平均每年四部电影。2014和2015年各七部，2019年六部，2021年五部，今年三部，未上映的有九部，待开拍的目前两部。

为什么那么拼命？三年前的一个访问，一向低调寡言的古天乐难得披露心中隐忧：“我现在还有戏拍，应该好好珍惜。况且，港片要走出低谷，产量是要上来的，我们中生代演员要是不拍，那就更惨了。”

余文乐邀请吴彦祖上自己的Youtube节目《Inside Out》时，两人提到好友古天乐电影一部一部不停拍，都是为了“那班是家庭”的员工。（YouTube视频17:48）

虽然节目中数目被消音，但从他的嘴型看，香港媒体揭露是400万港币（约70万新元）。

语气流露出对古天乐的钦佩，余文乐说：“他（古天乐）觉得他多拍一部戏，就多了很多人有工作。我们不要只看他赚多少钱花多少钱，他要花多少钱给员工，他难道会告诉你吗？”

帮人从来不看对象

要不是香港资深媒体人汪曼玲2018年在面簿一则“人间有情”的帖文，古天乐不计得失乐于助人的善举恐怕无人知晓。

古天乐先替卢海鹏支付手术费。（图/互联网）

香港资深艺人卢海鹏发现一条血管堵塞90%却不动手术，古天乐极限相劝，要他“不用担心钱的问题”，他才去动手术心脏血管成形术。20多万港元（约4万新元）的手术费先由古天乐支付，卢海鹏之后再找保险公司理赔后还款。

“阻塞90%血管很容易出状况，做了手术，血管通畅，安全得多，健康有保障！”完成手术的卢海鹏的这番话，道出不做手术的生命危险。他说，和古天乐仅是合作电影的工作关系，私下不熟，没想到古天乐出手相助，赞他有情有义。

此外，一生跌宕起伏的香港艺人蓝洁瑛2018年11月3日被发现猝死家中。凄凉陨落的消息传出后，那一年新上任香港演艺人协会主席的古天乐强调，会尽一切所能帮蓝洁瑛的家人办理丧事：“因为她是我们演艺圈一份子。但，最重要的还是先找到她的家人才能处理后续事宜。”

待人态度始终如一

古天乐不是当上香港演艺人协会会长后才关心娱乐圈同僚。早在他90年代初入行还是新人的时候就很照顾人，而这个本质多年来不曾改变。

香港资深演员冯素波在一次访谈中透露，与古天乐结缘都是因为他体恤同行。两人最早合作是无线电视剧《神雕侠侣》。某个冷天在片场，古天乐看到冯素波坐着等戏，就拉了自己的导演椅让她休息。

冯素波、古天乐和李若彤在1995年的无线剧《神雕侠侣》合作。（图/互联网）

冯素波说：“那个时候的导演椅是可以打开躺下的，他说‘你睡啊，我现在要去就位没有时间坐下，不要浪费这张椅子’，还说去拿件羽绒衣给我盖，不然我会冷。”

两年后再度合作《美味天王》，有一次收工后，古天乐看到冯素波在等外景车，便主动送她一程。

“他开一辆新车，新皮革的气味还很明显。他说他快要离开无线了，我问他，辛苦挨到领衔当主角为什么要走？他说有个老板看得起他，投资让他拍电影当导演。我用怀疑的眼光问他‘你拍了多少部戏就要当导演’；还说，哇有人投资，你就去买新车，你不要太奢侈，要得到老板的信任才好。他说知道，会好好发展用心学习。”冯素波忆述，古天乐当时闻言，没有心高气傲，反而虚心受教。

冯素波赞古天乐敬老尊贤。（图/互联网）

那一次之后的18年里，两人没再合作，直到古天乐请冯素波出演电影《五个小孩的校长》里女主角杨千嬅的妈妈。冯素波在片场看到剧组人员都称古天乐为古老版，搞得她不晓得该怎么称呼当年这个敬老尊贤的后辈古仔（古天乐昵称）。

古天乐却不当一回事对她说：“你以前叫我古仔就继续叫，不要叫古老版，叫古仔就可以。”

后来电影首映礼，古天乐安排前辈冯素波一起走红地毯及出席记者会，不知情的冯素波觉得自己只是配角就没有参与，只去领票看戏。电影散场后，她发现手机有很多未接电话，回电才知道是古天乐找她。

“他问我去了哪里？记者招待会为什么你不上台？我说不知道有记者招待会，他的反应是：哼，工作人员竟然这样对你（没有通知冯素波出席记者会）。不行，你留下我的电话号码，记住了，你有什么需要记得打给我。”

冯素波大赞古天乐重情重义，懂得尊重人，而且对于香港演艺圈的重视就像六叔邵逸夫一样。

做慈善讲心不讲金

2008年5月12日四川地震震毁数十万人的家园、生活及小朋友的前途，古天乐捐出100万人民币（约20万新元）帮助灾后重建。2007年获委任“联合国儿童基金会大使”的他也与杨采妮和杨千嬅亲赴灾区探访，与当地孩童互动送温暖。

杨采妮、杨千嬅和古天乐随联合国儿童基金会到四川探访灾民。（图/互联网）

古天乐说：“每个小孩子都有他们的未来，我觉得我们要花很长很长的时间去帮助他们、照顾他们，让他们知道怎样面对他们的将来。”

同年8月4日，他成立“古天乐慈善基金会”，开始在中国偏远贫困地区兴建小学，让孩子有机会受教育。为了确保建筑安全，他也派专人监察工程进展。

2014年，导演尔冬升在微博上载一份列出古天乐自2009年以来捐建的61座学校和校舍名单，引起包括舒淇在内的名人点赞转载。

古天乐在中国捐建小学。（图/互联网）

从第一座2009年竣工的永安镇古天乐小学直至2020年，古天乐已资助多达137座教学楼、宿舍、综合项目楼等，每一座都以古天乐大名命名，反而引起酸民质疑他嘴上低调，行动却相反。

古天乐解释：“我想让大家知道以后万一出事了找谁。有事找我，我负责到底。”

主导捐赠事宜的慈恩基金会的数据显示，从2009年至今，古天乐捐出超过4000万港币（约700万新元）建校。曾有媒体问他，兴建小学的费用及目标，一如既往保持低调的古天乐，仅简单回应，自己只是本着做慈善的心，不想讲钱，也没有要设要捐建多少学校的目标。