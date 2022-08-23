《极速首尔》变身最强赛车手 刘亚仁大展飙车术

演技精湛的刘亚仁，在新片《极速首尔》（Seoul Vibe）遇到新挑战：不太懂车子的他，饰演赛车技术一流的车手，打扮一向低调的他，也得做夸张造型。

Netflix原创韩国电影《极速首尔》将于8月26日播出，这部电影的背景设在1988年，奥运即将在首尔拉开序幕，这场盛事引来全球瞩目，全国沸扬。这时候，怀抱着美国梦的“上溪洞至尊队”车队卷入一场贿赂案调查行动，他们载着满车的不法资金，在首尔街头上演激烈的飞车追逐战。

《极速首尔》（Seoul Vibe）8月26日在Netflix播出。（Netflix提供）

“上溪洞至尊队”车队成员刘亚仁、高庚杓、李奎炯、朴柱炫、邕圣祐，还有片中恶女文素利以及导演文铉诚，星期二（8月23日）早上在首尔举行记者会，在线上直播让各地媒体观看。

选择1988年为背景，导演文铉诚解释：“80年代是韩国现代史中，局势最动荡的时代，有光明，也有黑暗。我用那时候流行的嘻哈音乐为创作概念，展现时髦又酷的感觉。”

刘亚仁饰演车队最强赛车手，片中大展飙车技术，让人看得肾上腺素飙升。他指出，这部电影融合多个元素，包括音乐、时尚、梦想、热情、局势的不安等等，对他来说是新的挑战，而当中还有一个很大的挑战，就是饰演赛车手。“我有驾照，但就是一个普通的司机，对车子也懂得不多。我坐在专业赛车手旁边跟着他们在赛场上奔驰，学习赛车和漂移技术，还要了解车子的结构，都是新鲜的尝试。”

戏中角色很在意时尚，刘亚仁说这也跟他本人很不一样。记者会上，他一身全黑打扮，可以看出低调的个性，但戏里的他，戴着粗厚的金项链，他忍不住自嘲：“造型太浮夸。”但解释金项链代表财富，这身打扮反映角色要追求的梦想。

高庚杓 朴柱炫为角色自掏腰包

刘亚仁学赛车，高庚杓和朴柱炫则为角色自掏腰包。高庚杓饰演DJ，为此买了一整套DJ器材，他说：“挺贵的，结果我忙着拍戏，没有太多时间练习，可能之后我多练习，有机会当DJ。”朴柱炫饰演重型电单车同好会会长，她说：“我本来就会骑电单车，但看了重型电单车专业车手的驾驶，我发现自己的不足，于是换了和片中同款的重型电单车勤加练习，花了很多钱啊！”

高庚杓饰演DJ，为此买了一整套DJ器材练习。（Netflix提供）

朴柱炫将自己的电单车换成和片中同款的重型电单车，勤加练习。（Netflix提供）

李奎炯是车队的“人肉GPS（全球定位系统）”，对首尔地理了若指掌，他说：“我听了很多GPS的讲解，学习那种说出指示的口气。”他也在戏中操着一口上溪洞方言，他说：“我爸爸是上溪洞人，我小时候就听长辈说方言，所以不感到陌生。”

李奎炯片中开着一辆德士，他说爸爸以前就是开这款车，勾起他许多儿时回忆。（Netflix提供）

邕圣祐是车队可爱又贴心的老幺，负责改装车子。他说：“我的角色充满活力，是车队的‘吉祥物’，负责微笑。”主持人听他这么一说，立即要他示范如何充满活力地展露灿烂的笑容，邕圣祐先是高喊“呜呼”，接着咧嘴灿笑，其他演员给予满意的掌声。

邕圣祐是车队可爱又贴心的老幺。（Netflix提供）

实力派女星文素利饰演为政治人物管理非法资金的高利贷女王，她笑说：“接下这部电影，是因为我觉得是时候演坏人了，也可以发泄很多压抑在心中的怒气。”造型方面，她参考了很多80年代的照片，她透露片中的“卷卷头”是她的真头发，拍摄期间烫了好多次。她还说：“导演本来希望这个角色形象优雅，但我觉得她既然是一个坏人，就不应该优雅和漂亮，我要展现她的丑陋和无止境的贪婪。”

文素利饰演为政治人物管理非法资金的高利贷女王。（Netflix提供）

对80年代各有感触

几名演员对80年代有着各自的回忆和感触。高庚杓说：“我演过电视剧《请回答1988》，这次是再次体验那个年代，但《请回答1988》描述的是当时人们的情怀，这部电影说的是年轻人对外来文化的反应，是不一样的感觉。”

文素利忆起1988年首尔奥运开幕礼，弟弟参与其中，她因此曾到体育场看彩排，开幕礼当天，一家人开心地聚在一起观看。

李奎炯片中开着一辆德士，他说：“那是一款经典车子，我爸爸以前就是开这款车，我常在车里睡着，这次拍摄勾起好多儿时回忆。”

影片贯彻动感十足的嘻哈音乐，刘亚仁爆料，邕圣祐一直在片场跳舞，大伙儿都看腻了。

主持人一听，再次给邕圣祐发出挑战，要他现场跳一段。邕圣祐开心起舞，主持人拱其他演员加入，大家摆动着身子，记者会在一片欢愉气氛中结束。