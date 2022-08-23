林心如轰冒名诈骗 网红荷莉“最后留言”成谜团

（台北讯）林心如日前罕见在社群媒体上动怒，透露最近遭到冒名讨业配文，当时她澄清“我没有网红姪女叫荷莉、我的助理不叫姗姗”，文章一出立刻引起热议。

不少网友涌入网红荷莉的Instagram（IG）留言；没想到事隔两天，疑似荷莉的团队在限时动态中贴出“荷莉轻生”的消息，但有网友发现疑点，对荷莉轻生抱持保留态度，认为是自导自演的情绪勒索。

目前荷莉的IG账号已关版，但关版前将所有贴文隐藏，只留下一则“再见，Holly Hsieh”，限时动态则是以团队的口吻，诉说荷莉的辛酸以及轻生消息，写到“她在22号凌晨选择离开这个世界，她是个善良的人，什么都以别人为优先的人，对待员工亦是，虽然严格但是很大方，她终究打不过这次的心魔，她无病无痛了，R.I.P”。

发文者还在某篇限时动态中标注林心如的IG帐号，不知用意为何。不过不少网友爆料荷莉过去的黑历史，另外有网民发现，疑似她本人的私人帐号，在轻生消息曝光后仍在使用中，加上过去荷莉有疑似“自导自演”的例子，让网民推测整件事件仍有待商榷。

网红荷莉的IG限时动态以团队的口吻，透露荷莉轻生消息。（互联网）

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■妇女行动及研究协会（AWARE）1800-777-5555（妇女援助专线，周一至周五，早上10时至傍晚6时）

■新加坡援人协会：1800-221-4444

■关怀辅导中心：1800-353-5800

■心理卫生学院：6389-2222

■新加坡心理卫生协会：1800-283-7019

■圆缘助线（华语）：67410078