《诱惑》拍完10年才播出 立威廉：拍陆剧压力大

中国剧《诱惑》拍完10年后才播出，在中国搜狐网荣登榜首，立威廉受访叹：在中国拍戏压力很大！

向来演绎高富帅的立威廉在目前热播的中国剧《诱惑》中演出争夺家产的伦理爱情戏，他受访时对《新明日报》说：“在中国拍戏，压力很大，参演的资深艺人至少拍过50部剧，对剧本、镜头要求很高，与这样的对手合作，脑袋必须很灵活，演技必须磨得更精准。”

立威廉在《诱》剧中的女对手是黄圣依，他赞叹：“她很快背熟剧本，最厉害的是，能三秒落泪！”

“秒哭”对他而言有难度，“不过，人生经历多了，再演哭戏，能更快投入悲伤情绪当中。”

《诱惑》是立威廉10年前拍的电视剧，10年后才播出，为什么？这10年光景，他改变了多少？

“原因我也不清楚，《诱惑》由北京卫视投资，在中国确实有好些戏拍了几年后才播，有的甚至完全不播的。”

回首过去10年，“前后最大的改变是：10年前还没小孩，10年前我可能更拼一点；现在46岁了，家庭在我心目中，已摆在第一的位置。”

动作戏难不倒他

除《诱惑》之外，他在冠病来袭前，曾飞希腊拍了电影《夺宝联盟》，制片人是汤镇业。

“汤镇业是我从小到大就看他演戏的资深演员，能结戏缘，感觉是梦想成真。（合作印象怎么样？）他人很友善，由于他同时是制片也是演员，现场看他‘分身’，很厉害！”

立威廉在《夺》中演一名警察，动作戏难不倒他，比较难挨的，是足以将人晒成人干的酷热干燥气候。

期望挑战喜剧

立威廉深爱家人，飞希腊拍戏时，举家一起飞，连老妈也带去。

会否再飞中国拍戏？“有想过，但必须等多一阵子，由于冠病，入境中国签证会有问题。”

签约新传媒，考量主因是新艺经纪与美国全球人才管理公司波西米亚集团（Bohemia Group）的合作，立威廉希望登上另一个更大的平台，参演串流平台作品。

立威廉的英文名是Leon Jay Williams，爷爷是英国人，奶奶是日本与德国混血，母亲是新加坡华人。经常在剧里帅爆登场的他，若接拍本地剧，他希望有机会挑战喜剧。

电视还是电影？何者更快带来人气？

“说人气，电视剧更容易建立人气，电影未必，但我两者都喜欢，只是，拍电视剧动不动要三四个月，现阶段要我半年不在家的话，真要考虑一下。”

在外闯荡了20年，他认为演艺梦想是追不完的，家庭温暖对他而言，才是最重要的。

立威廉与黄圣依主演《诱惑》。（网络照片）

无意当星爸

爱女Harper学芭蕾舞，会弹尤克里里，但立威廉无意让她涉足演艺圈。

立威廉说，七岁爱女Harper遗传他的演艺DNA，但他不希望女儿与娱乐圈沾边。

“女儿跟过我两个剧组，看到我挨得有多辛苦，不会想要拍戏。（若有剧本上门？）必须先给我看过，要花多少时间？真的适合才让她玩玩，不过我和太太有共识，最好不要。”

对于感情与家庭，立威廉总能大方分享，没有遮遮掩掩，“我拍偶像剧的那个年代比较保守，艺人尽量避谈私生活，但我是西式思想，觉得坦荡公开更好。“

他疼爱女儿，但没忽略太太，送爱女上课时，就与妻子去看早上10点场的电影，来个短暂的甜蜜约会。

“这三年来因为疫情，我多了与家人相处的时间，我很珍惜。”

Harper之外，会否计划再生一个？

“顺其自然吧，我46了，年纪不小了，太太也不年轻，50多岁才带几岁的小孩感觉会很辛苦。有了Harper，我已心满意足。”