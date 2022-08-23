确诊冠病被传病重 曾志伟报平安

（香港讯）69岁曾志伟确诊冠病，传病情严重，星期二（8月23日）将缺席《开心无敌奖门人》录影。

自从担任香港无线电视（TVB）总经理后，曾志伟公务繁忙，除了每天要开会和处理电视台大小事务之外，近日更再作冯妇，以“奖门人”身份将曾一度广受欢迎的《开心无敌奖门人》重新带回电视荧光屏，并找来昔日的“奖老”阮兆祥和钱嘉乐一起录制新一季的《奖门人》，节目至今播出第四集。

不过，港媒星期一报道曾志伟确诊冠病，且病情严重，将会缺席《奖门人》的录影，并交由两位“奖老”阮兆祥和钱嘉乐主持大局。

对于指他病情严重的报道，曾志伟接受香港媒体《星岛头条》和《东方日报》访问时矢口否认。他向大家报平安，“情况还好，每天都要开会见那么多人，确诊是迟早的事，唯有在家休息啦！”

提及病情，他告诉港媒：“主要是轻微发烧和喉咙痛，其余没什么特别，星期天和星期一喉咙最辛苦，完全说不出话。看了医生，现在要多休息，多喝水。”

嘉宾“不设防”玩游戏 陈豪“破例”没戴口罩

《奖门人》开播以来，一直都采取“无罩式”录影，上星期天（21日）播映的第四集中，找来《白色强人II》众演员当嘉宾。意外的是，连向来罩不离口的陈豪，也破例难得“不设防”全程没戴口罩。

由于嘉宾在玩游戏时常有密切接触，难免有一定风险，而上个月陈山聪录影后，便因身体不适而进行快检，后被证实确诊。节目组马上进行快检，所幸参与者都呈“阴性”。