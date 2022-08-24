主持《三把刀》 苏梽诚偷师当“增值煮夫”

苏梽诚一边主持烹饪比赛节目一边偷师，回家当“增值煮夫”。

烹饪比赛节目《三把刀》第三季今天（8月24日）首播，主持人苏梽诚接受《联合早报》访问时说，心情跟主持上一季相似，在现场看着跟时间赛跑的大厨与参赛者，他会一起紧张。

谈到主持《三》的收获，他说：“跟厨师们学到很多烹饪常识，这些常识平常不会接触到，比如，中西料理去除羊膻味的不同方法等。”

苏梽诚平时就爱煮，他在家煮中餐，妻子煮西餐。在《三》里看到大厨的料理，等同“解锁”新食谱，厨艺增值，回家会试着煮，他说：“结果还不错。”

除了8频道的《三把刀》、Vasantham频道及Suria频道已分别在本月20日与23日推出烹饪比赛节目“Raja Kaiya Vecha”和“Raja Kulinari”。苏梽诚预告，大厨会“跨台”合 作，到其他台的节目当评审。

《三把刀》今天（8月24日）起，每逢星期三晚上9时，在8频道播出。

名厨张添来（左起）、冯洱迅和梁明楠坐镇节目。（新传媒提供）

演艺圈“煮夫”爱聊孩子

本地演艺圈的“煮夫”包括黄炯耀、杨志龙等，苏梽诚说：“志龙算是我们男艺人当中最会煮的，他受过专业训练。不过，我们这些已婚男人，见面时不会聊煮饭话题，都是聊孩子。炯耀很宠孩子的，没有打过，我和志龙就觉得要适当体罚……”

苏梽诚与妻子育有11岁的儿子和9岁女儿，在儿女眼中，他是一个好玩又严厉的爸爸，能跟小孩打成一片，但负责儿女纪律。不过，他教育儿子和女儿的方式截然不同，以致儿子曾向他反映“不公平”。

苏梽诚解释：“爸爸对孩子的爱是一样的，只是教育方式不一样。儿子长大后要当爸爸，所以教儿子时会比较严厉一点。女生的话，以后要找一个像爸爸那么宠她、爱她的男人嫁，所以教育方法不一样。”

他支持适当体罚孩子，不过，随着儿女上小学后，他已不忍“出手”，“我打了他，他的手痛，爸爸的心更痛，还要帮忙搽药，那为什么要打？所以啊，现在只用讲的。”

听不懂阴间故事

苏梽诚正在拍摄新剧《灵探》。故事里有很多“灵魂”角色，他扮演警察人类，当同僚讨论着剧本里的阴间情节、概念时，他一句都听不懂。

他笑说：“读剧本时看到别人的戏，完全看不懂。在会议上，我跟他们说‘拍了这么多年戏，完全不懂你们在讲什么’，全部人都笑了，回复我说这样才对，因为阴间的故事完全没有我，我的故事都在阳间。”剧里运用电脑特效，苏梽诚看了特效后就明白那些“听不懂的内容”了。