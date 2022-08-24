张婉婷花10年拍纪录片 接力完成罗启锐遗作

（香港讯）由张婉婷执导，已故导演罗启锐任制作顾问的纪录片《给十九岁的我》21日在第46届香港国际电影节首映。张婉婷与监制黄慧率领片中五名受访女学生亮相，导演许鞍华也现身支持。

张婉婷应母校英华女校的邀请拍摄纪录片，最初预算拍6年，结果拍了10年才完成，她笑言当初曾想过，会否要拍到死为止。她看着片中受访的美少女学生成长，领悟到拍纪录片与剧情片的分别好大，她说：“写剧情片故事能主宰角色生命，有一些上帝的感觉，拍纪录片要放低导演身段，片中的美少女才是自己生命的导演，我要学做谦卑的人去聆听，对她们好，就会讲多一点给我听，否则会被她们兜口兜面闹。”张婉婷表示有时生活上也会感到迷茫，寄语学生：“做人最要紧是真，做回自己向目标跑。”监制黄慧称该片共拍了几十万小时，张婉婷花了3年时间做剪接。

男友罗启锐于7月猝逝，被问到该片是否两人最后的合作，张婉婷说：“他曾叫我不要拍这部纪录片，因为无故事性，但只要是我坚持的事，他最终都会帮手。”谈到她的心情是否已平复，她说：“我日日都好忙，未得闲去想，可能有一天我坐下去想，我就会哀伤。”问她罗导可有遗愿？她说：“他有一部戏已写好剧本，叫《十个学医的少年》，我一定会努力为他完成。”