本地长寿剧尝新 进医院慢火加温

医生不是神

8频道，每逢星期一至五 晚上 7.30，也可在meWatch收看

在“尝新”与“不变”之间，从来就希望本地电视剧制作能倾向前者。愿意挑战新的题材、剧种、拍摄手法、演绎方式、画风的精神值得鼓励，现在试，肯定比不试，或等久久才试更好。与其再看一部新传媒擅长的家庭长寿剧，这部医疗题材长寿剧的出街让我开心、好奇。

《医生不是神》和港剧《白色强人II》于同一时期播出，追港剧的本地观众难免会比较两剧。不过，考量到《白》的故事能在30集“梭哈”，还有上一部为基础，走势自然明快；《医》集数过百，目前只播了十多集，要角的戏仍在酝酿中。两剧风格不同，《医》偏向生活化，上演医生看门诊，接触各形各色的病人，同僚之间的聊天打闹等，目前在“演生活”，对比《白》中陷入角力战与纠葛的医生，戏剧张力一定有差。

精进病情讲解、手术过程

《医》每集不到半小时，故事容易消化，让人想追看，不过首集有一处瑕疵——“马医生”陈汉玮和“忠孝仁义”年轻医生张哲通、郭坤耀、洪丽婷和曾晓晴的电梯戏，讲了过多台词介绍医院部门，仿佛在念宣导信息，显得刻意。比起用说的，若能用画面描绘也许更好。之后几集，也有不少讲解疾病、手术过程、医学名词的桥段，虽然医疗剧很难避免专业内容，但如此“长篇大论”，资讯量太大，一般观众能吸收多少？看戏的集中力会否因此减弱？

所以，《医》剧组得寻找并维持“sweet spot”（意指，最恰好的位置），例如第11至13集中，透过“温医生”张耀栋闻宝宝尿片，带出婴儿枫糖尿症的叙事过程，就处理得很好看。

手术场景要拍得逼真并非易事，相信剧组在有限的预算中已尽力。使用动画分镜描绘手术过程的方式可接受，我从前追看的医疗日剧《医龙》最爱用这种手法。针对手术场景有两个想法：一、希望本地剧组摸索出更多拍摄方法后，未来能看到更多变的手术室场景；二、蓝蓝紫紫的灯光有点诡异，可以明亮一些吗？

“四德帮”演技有进步

资深演员郭舒贤（左起）、陈泓宇、陈汉玮的表现稳当。（新传媒提供）

《医》卡司包括老姜、中生代演员、好久不见、回来客串的演员和《才华》出道的新秀。特别喜欢陈汉玮和方展发的诠释，两人演医生演得似模似样，表演痕迹最少，看了舒服。几年没演戏的郭舒贤状态甚好，把护士长“Sister Ang”在职场内外的状态拿捏得稳稳的。陈泓宇诠释亦正亦邪的医院总监一角，是他擅长的戏路。

当新演员碰上资深演员，演艺经验的多寡、功力之深浅在荧幕上显而易见。年轻的张哲通、郭坤耀、曾晓晴和洪丽婷担纲的主角戏份在对照下“吃亏”，但不代表他们演得差劲，表现还行，四人从开播至最新几集，已可感受到进步。接下来，只要表情再放松一点，对白语速稍快一些，多偷师前辈的演出，就会越演越好了。“四德帮”演出最生动又自然的是曾晓晴，年轻演员胡煜诗、林昭婷和张值豪也将各自的角色消化得不错。

《医》边拍边播，主要人物的故事会迎来戏剧转折，医生不是神，有几个医生会变病人。与此同时，希望看到更多感人暖心的病患故事，其他枝节也莫忘紧扣“医院”“医生”“护士”“病人”，无关的事无须演太长。

最后重申，乐见本地剧继续作新尝试，以尝新，应万变。观众也可以给《医》的台前幕后团队更多耐心与掌声。

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