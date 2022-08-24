娱乐吃瓜：“冷面神”徐彬私下爱讲冷笑话

“哥哥”徐彬在新剧《遇见你，真香！》中饰演外表冷漠，被称为“冷面神”的厨具公司老板沈明星（Martius），但饰演他员工的林茜茜爆料，徐彬私下跟角色大不同，除了“笑点”很低，还爱讲“不好笑”的冷笑话。这是两人第一次合作，林茜茜笑说：“没想到他那么爱笑，和印象中不太一样。”

目前在拍摄中的《遇见你，真香！》早前开放让媒体探班，记者到剧组搭建的办公室场景访问徐彬、黄暄婷、包勋评、黄炯耀和林茜茜，谈谈拍摄点滴。

徐彬再次诠释酷酷的角色，但他认为沈明星和他在《过江新娘》的“哥哥”钟世杰不尽相同，“Martius是个大男孩，虽然表面上很酷，但其实有点调皮，喜欢作弄暄婷饰演的角色，他没有哥哥那么成熟。”（想知道徐彬与黄暄婷再次合作的感觉，请点击看视频。）

黄暄婷在剧中饰演直播主常喜悦，和徐彬有感情线，谈及两人再次合作，她说：“对我来说是一个优势，默契一直都在，很快就可以进入状况，合作起来就像一家人。”

黄炯耀饰演徐彬的舅舅Richard，是一个比较婆妈的中年男人，但在剧中造型并不老气，他说：“要感谢造型师提议戴假发，让我看起来年轻许多。”最近新加坡天气那么热，戴假发拍戏想必很辛苦，但拍过古装戏戴过头套的他说：“相比之下，这算小儿科了！”

包勋评在戏中是曾经破产的送餐员常胜军，角色很接地气，他受访时说：“最过瘾是戏中尝试很多东西，唱歌、跳舞都要学，我觉得挺好玩的”唯独为蓄胡子，让他大呼吃不消，“一开始觉得很新鲜很不错，但后来就受不了！”

陈罗密欧做了什么？让徐彬、黄暄婷和包勋评都说“罗密欧，遇见你真……”，快点击看视频找答案！

《遇见你，真香！》将在9月杀青，于12月19日起，每逢星期一至五，晚上9时在8频道播出。