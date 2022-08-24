郑各评看好这六名男星当新阿哥

本地电视圈小生“青黄不接”？视帝阿哥郑各评看好六名“90后”男星当“新阿哥”！

江山代有才人出，新传媒在众多新小生中，哪些有条件晋升为新阿哥？

《新明日报》记者联系上郑各评，各评既是视帝、也是超级红星，在演艺圈打拼数十年，他看好张哲通、郭坤耀、许瑞奇、邓伟德、孙政、宗子杰，认为他们具备当阿哥的潜能。

张哲通：非奶油小生

各评首推张哲通：“他不是奶油小生，气质可刚可柔、笑容亲切，可驾驭不同角色。”

郭坤耀：演戏没包袱

“郭坤耀以190公分身高突围，虽然不算最帅那一个，但舞艺一流，他演戏没有包袱、不计形象，具搞笑潜能，在《亲家冤家做头家》的表现比我预期的更好！”

许瑞奇：气质纯真

“许瑞奇不属于高头大马小生，但有一种纯真气质，令人有一种想去‘疼’他的样子，我曾在电视台碰到瑞奇，当时他在拍《你的世界我们懂》，我告诉他，尽量凭内心去感受（feel）角色、不要用演的，结果他完全做到，表现真的很好。”

邓伟德：有压场魅力

“邓伟德有一种压场的魅力，他是未经雕琢的璞玉，笑容很好看，如果走‘郑斌辉’式的阳刚路线，效果会很好。”

孙政：语言能力强

“孙政曾演过我‘儿子’，他语言能力很强，中英文都好，声线也很好，外形可挑战智慧型、成功人士。”

宗子杰：可当打星

“宗子杰拍过《致胜出击》，他是阳光健康型，动作部分都有下苦功，本地戏剧仍欠缺动作类型小生……”如此说来，宗子杰似乎有当动作小生的潜能喔。”

各评认为新人需具备扎实基本功，包括语音训练、形体动作，当然，能获得一个量身定做角色，适合个人形象与性格，演技又得到充分发挥的话，是可以走比较短的成功路，但追根究底，完整的训练体系仍是必须的，身为演员仍有很多需要学习。

尽管大方点名六位新人，但各评也特别强调，这是他至目前为止看到的，只能代表他个人的意见。“说不定之后又会冒出亮眼的新阿哥，谁也无法预料。”

监制点评 资深阿哥会受到“威胁”？

问起新阿哥，有不具名监制受访，点名五人，他们是：许瑞奇、孙政、谢俊峰、邓伟德和张哲通。

要晋升为新阿哥，最重要的是演技？颜值？还是人缘？

监制按顺序给出一是演技、二是观众缘，如果有颜值，那就更锦上添花。

新阿哥的崛起会否“威胁”到老阿哥？

监制回应记者：“新阿哥的崛起不会‘威胁’到资深阿哥，反而会激励现任的阿哥们去接受新的挑战和角色。资深阿哥们也累积了不少人生和戏剧经验，可以尝试更有难度的角色，每个年龄层都有适宜自己的角色和戏路。”

对于新阿哥，电视台应采取的力捧策略是什么？

“这没有标准答案，但以《过江新娘》和《你的世界我们懂》的走红趋势来看，或许我们可以为新阿哥量身定做以他们为主的剧集，让他饰演的人物在剧中有亮点和突破性的演出。可塑性高的演员也可以尝试不同的角色，大胆挑战观众对自己的认知，让观众看到更多的可能性。有幸让角色深入民心的，可以尝试长剧或续集，让观众加深熟悉度，和观众培养感情。在兼顾本地市场的同时，也可以挑战海外市场，测试自己在区域里的定位。”

本地缺乏什么样的小生？

经记者问起欠缺的小生类型，监制说：“本地较少见到能文能武的年轻男演员。如果一个演员可以同时掌握内心戏，又可以把动作戏拍好，他的戏路会更宽，也能胜任更多剧种。”

对于新阿哥，新艺经纪发言人受访则说，不断发现、观察市场趋势与反馈，进而培养人才，是电视台的一项使命，视帝陈汉玮、名嘴郭亮等都曾与新人分享并指导演艺心得，让艺人吸取到很多宝贵的经验。