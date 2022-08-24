疫下“被困”悉尼27个月 叶丽仪曾考虑退休

疫情两年，和丈夫“被困”在悉尼长达27个月，资深歌手叶丽仪说，曾经考虑要退休！

阔别三年，下个月24日将重返狮城舞台开唱的叶丽仪，为演唱会宣传造势，星期二（8月23日）午在伦敦透过视讯接受本地媒体联访，经历了两年的疫情，久违的叶丽仪精神奕奕，状态极佳。

她告诉记者在过去27个月，因疫情关系边境封锁，她和丈夫被“困”在澳大利亚的悉尼，除了照顾儿子媳妇和孙儿之外，就是去打高尔夫球，保持健康。

“休息的时间突然变得很多，感觉到自己完全没有压力，我每天都会去买菜做饭给家人吃，然后就和丈夫到高尔夫球场打球，每个星期至少三四天。”

她说，虽在疫情期间，但悉尼仍开放高尔夫球场，只限两人一组，球场内的餐饮场所也关闭，“这是我入行52年来，第一次有那么长的‘休息’时间，上次2009年老公动了背部手术，我也不过停了九个月照顾他。”

疫情暴发，波及各行各业，工作停摆，问叶丽仪当时是否担心会影响到自己的歌唱事业？

“有呀，曾想过该不该趁这个时候退休？不过，我又渴望再唱，也很想念和观众们互动的感觉……”

叶丽仪说，那段日子，她也曾担忧疫情后万一没人再找她演唱，自己该怎么办？

她笑着对记者说：“我想最多在煮饭或洗澡时唱歌，要不然就到澳洲的安老院唱给年长人士听。”

唱不腻《上海滩》

每次演出都得唱《上海滩》，叶丽仪说，从来不觉得会唱腻。

《上海滩》是香港无线电视于1980年推出的电视剧，42年后的今天，叶丽仪演唱的同名主题曲至今仍传唱，尤其每次演出，观众们都期待她能重新演绎，记者问她是否记得自己唱了多少回？是否会有唱腻的感觉？

她笑着说：“已经忘了！我也没有唱腻的感觉。”

叶丽仪表示非常感恩自己的生命中有这样一首歌，“只要提及广东歌，大家就会想起《上海滩》，就像华语歌，很多人都会记得《月亮代表我的心》。”

《叶丽仪2022万般情演唱会》将在9月24日（星期六）晚上8时，在金沙会议展览中心，F展览厅举行，票价$188、$168、$148、$128、$108和$88，已经开始发售，购票网站：marinabaysands.com。

《联合早报》和电台96.3好FM是演唱会的指定宣传媒体。