娱乐吃瓜：星二代比一比 小S钟丽缇女儿颜值才华不输妈

明星们各个颜值与才华兼具，他们的下一代更是备受瞩目，网民都想看看明星怎么栽培他们的孩子。娱乐圈的星二代有很多继承了父母的高颜值，并在各个艺术领域成绩良好，几乎是可以“原地出道”了。让我们看看哪些知名星二代有望进军娱乐圈吧！

小S女儿——Elly（许曦文）, Lily（许韶恩）和“许老三”Alice（许曦恩）

颜值 4/5

小S家的三个千金个个长得高挑苗条，逆天长腿更让网民惊呼超越了妈妈。三人也遗传了妈妈的美貌——大女儿Elly的单眼皮和“高级厌世脸”让很多人说他酷似韩国演员金高银。二女儿Lily则是五官立体，笑起来还有梨涡。“许老三”年纪小，但也凭借古灵精怪的性格和对自己美貌的自信获得喜爱。

小S（右上顺时针）的三个女儿Lily，“许老三”和Elly颜值都很高。（图/IG）

才华 4.5/5

小S的三个女儿都很有才华，热爱跳舞的她们参加过多项舞蹈比赛并曾夺冠。老二Lily同时也走文青路线，喜欢写作、画画和弹琴，近日击剑比赛的照片被曝光。从小S社交媒体上的照片可见，三个女儿各方面的成绩十分了得。

三个女儿舞蹈方面也很出色。（图/互联网）

出道可能性 3.5/5

根据小S三个女儿的知名度，高颜值和才华，她们有进军娱乐圈的潜质。Elly已经抢下多项代言，三个女儿也都已经与妈妈拍过杂志封面，超有模特风范。虽然如此，过来人小S把丑话放前面，说“这一行有很多美女，但观众都不喜欢。重点是：你有没有观众缘和运气。”她也说了，如果女儿们想进娱乐圈，要自己想办法。网友们都纷纷期待她们以后会怎么选择。

张智霖袁咏仪儿子——魔童（张慕童）

颜值 5/5

张智霖和袁咏仪之子魔童，年仅16岁已经高过身高180公分的爸爸，此外魔童穿搭潮流，配上一头卷发和清新的脸孔，无疑是小帅哥一枚。

魔童（左）颜值完美继承了父母的好基因。（图/互联网）

才华 4/5

殿堂级乐队Beyond主音黄家驹的60岁冥寿，袁咏仪晒出魔童用电吉他弹奏Beyond经典歌曲《海阔天空》，致敬黄家驹的视频。视频中的魔童指法相当熟练，超投入地弹吉他，非常亮眼。网民对此即激赞魔童有谢霆锋影子，封他为“霆锋2.0”，看好他可以跟随张智霖步伐，以歌手姿态出道。

魔童弹电吉他大获网友好评。（图/互联网）

出道可能性 2.5/5

虽然人帅，电吉他弹奏也如鱼得水，但魔童正式出大的机会应该不高。魔童的曝光度较低，很少有和其他星二代一样在镜头前展示的机会。父母张智霖和袁咏仪也曾吐槽儿子毫无演技，“唱歌很难听像杀鸡出不了道”，直接给他断了演员和歌手的路。

钟丽缇女儿——Yasmine（张敏钧），Jaden（张思捷），Cayla（张凯琳）

颜值 4/5

以颜值和身材出圈的钟丽缇，三个女儿的颜值自然不差。

钟丽缇的大女儿张敏钧五官立体，身材高挑，不输妈妈。二女儿Jaden（张思捷）的长相与姐妹相比更为清新，秀气温婉。小女儿Cayla（张凯琳）则是三姐妹当中长得最像钟丽缇的一个，水汪汪的大眼睛让她很是软萌可爱，长大后更是有气质。

钟丽缇两个小女儿Jaden（左）和Cayla都随了钟丽缇的高颜值。（图/IG）

才华 4/5

大女儿张敏钧喜欢唱歌，跳舞和拍戏，她也常常在社交媒体账号上发自己的吉他弹唱视频，获得了好评。二女儿Jaden则热爱拉丁舞，小小年纪就拿下不少舞蹈比赛的冠军。

二女儿Jaden热爱拉丁舞。（图/互联网）

出道可能性 4/5

大女儿本来就很想入行，去年已凭借高颜值和好身材担任模特，并荣获《温哥华华裔小姐竞选2021》亚军。或许是受姐姐的影响，两个妹妹也尝试过拍戏、与父母拍杂志封面和走秀。两人毫不怯场，年纪小也一点都不影响她们的气质。钟丽缇对女儿的曝光很放心，如果她们选择出道也应该会支持。

大女儿获得新一届的《温哥华华裔小姐竞选2021》的亚军。（图/IG）

李承铉戚薇女儿——Lucky（李乐祺）

颜值 5/5

如果说女儿是爸爸的前世情人，那李承铉的前世情人依旧是戚薇——女儿Lucky与妈妈戚薇简直是一个模子印出来的，完美继承了妈妈的美貌。网民都惊叹，丢进人群中也知道是戚薇的女儿。

网友都大赞Lucky是缩小版的戚薇。（图/互联网）

才华 3.5/5

Lucky的才华较少曝光在荧幕前，最近一次是Lucky与吴青峰拍了《岸上的波妞》的MV。小小年纪的Lucky声音甜美可爱，在父母的指导下也顺利完成了舞蹈动作。除此之外，也有网友偶遇Lucky参加钢琴比赛，还是中国赛区的总决赛呢！

Lucky拍了《岸上的波妞》的MV。（图/互联网）

出道可能性 4/5

虽然年纪还小，又还没正式进娱乐圈，Lucky已经通过亲子综艺节目《想想办法吧，爸爸！》中活泼开朗的性格，以及古灵精怪的小表情收获了一大波粉丝。Lucky也非常喜欢化妆品，曾说过长大后想做化妆品，拍摄MV时享受妆发的过程。我们或许可以期待Lucky以后进军美妆界。