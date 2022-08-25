艾成告别式当婚礼 王瞳哭问：怎么舍得让我伤心难过

（台北讯）“能嫁给你，是我这辈子做的最正确决定，有一种爱情，叫做‘艾成王瞳’，我爱（艾）你，与你同（瞳）在。”

艾成8月17日去世，以告别演唱会形式举行的“超乎想像 艾成了”追思会昨天（24日）举行，遗孀王瞳穿上丈夫生前送的白色洋装出席，倾诉对亡夫的爱与思念。



两人原定9月3日一起回马来西亚，10日办婚礼，没想到如今天人永隔。哭肿双眼的王瞳说：“今天我穿的是你买给我的衣服，原本要回马来西亚度蜜月的时候穿的，那我今天就当作是在跟你办婚礼喔。”

王瞳遗憾未与艾成拍婚纱照。（图/互联网）

王瞳与艾成还没拍婚纱照，有好友送上一张他们的合成婚纱图，王瞳看了激动落泪。“我答应成成不要哭，因为我一哭，他就会很慌张，他很怕我哭。”

这是王瞳在艾成离世后首次现身，双眼通红的她披露失去丈夫的煎熬。“我无法相信用生命爱我的你，怎么舍得让我伤心难过，你不是说要生一个孩子？”

艾成骨灰留台伴 王瞳

王瞳这段时间都不敢听艾成的歌、不敢看新闻、看手机。她说：“我不知道该怎么办，只想去找你，我不停哭。”



她悲伤难耐撑不住，但“听见有个声音叫我千万不能做傻事、要好好照顾自己，将来就会再见面”。

王瞳抱着家婆痛哭。（图/互联网）

王瞳和艾成从交往到结婚，情牵11年，经历高山低谷。一开始交往不被看好，是王瞳“拼死命维护你，到处跟网友笔战”。她说：“我好喜欢你唱歌发光的样子，人生不在乎长短，只在乎精采，短短四十年，你真的活得很精采。”

艾成的遗体已于昨天火化，据悉，骨灰将留在台湾，让他永伴挚爱王瞳。据友人透露，王瞳本来要让艾成妈妈将骨灰带回马来西亚，但艾成妈妈不忍媳妇独自悲伤，最后决定将骨灰留在台湾。