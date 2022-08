电影《Guardians of the Galaxy》中的小树精Groot因为可爱的外形和总是说着“I am groot”这一句话而大受欢迎,漫威近期在Disney+上就推出了一系列共五集的短视频,一过大家对于Groot的“可爱瘾”。

zaobao.sg专访这五部短视频的导演兼编剧Kirsten Lepore和执行监制Brad Winderbaum,请他们谈谈制作这五部短视频的有趣过程。

导演表示,一开始收到通知时几乎什么都没有,只知道是要制作关于Groot小时候的故事,五集各3分钟,剩下的就是编剧自由发挥。

建立在Groot原本就只说“三个字”的条件下,她会不会觉得极具挑战性?她表示因为过往的作品几乎都没有对白,所以对方如果要她写入对白她反而会很恐慌,所以这样的安排刚刚好。

只有“I am Groot”这句话到底能变出什么花招?这句话的意思又是什么?

看看视频就知道了!