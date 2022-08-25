余苑绮癌逝 蔡英文吊唁慰问 余祥铨泪迎生日

（台北讯）余祥铨去年的生日有余苑绮为他庆生，想不到今年的生日却要为亲爱的二姐办丧事。

余天、李亚萍的39岁次女余苑绮不敌病魔于本月21日病逝。丧礼今天步入第三天，碰上余祥铨38岁生日。他今天凌晨在Instagram的限时动态分享去年跟二姐余苑绮一起庆生的影片，表示去年的今天，二姐虽然刚完成手术，仍拖着虚弱的身体为他庆生。他希望梦到二姐，对她说一句“辛苦了，我的姐姐”。

余家悲痛难当，李亚萍昨天身体不适挂急诊。余祥铨透露父母情绪稍微好一点，但一家老小对余苑绮的思念不减，尤其外甥女欲找妈妈更让人心痛。



“小乐乐（余苑绮女儿）有梦到二姐，所以小乐乐也忍不住了，跟家人讨着要找妈妈，问妈妈的情况，我们就跟她说要乖啊。有跟她说妈妈已经走了，会在天上照看着她，所有大人忍不住落泪，但她才4岁，可能还没有很理解死亡的意思，一旁的大人也只好忍住哀痛好好安抚她。”

蔡英文赴灵堂吊唁。（图/互联网）

余祥铨透露，余苑绮的姐妹淘已帮她挑了一件她最喜欢的白色衣服当寿衣。

此外，台湾总统蔡英文昨天（24日）也亲赴灵堂吊唁。余天对此表示感谢，他说蔡英文是余苑绮的证婚人，“一进来见到我们就说，看到电视上我们这样真的很痛苦、很伤心，一直安慰我们，请我们一定要放下”。