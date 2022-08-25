黄宏墨确诊冠病 本星期天演出延后

本地创作人兼歌手黄宏墨星期三（8月24日）在《野人的梦》面簿贴出一张呈阳性的检测仪照片，并写道，他星期二（23日）感到不舒服，星期三早上如常到中学上中文词曲课前进行了ART自我检测，岂料坚守了两年，却最终让他破功确诊了。

黄宏墨也宣布来临星期天（28日）将在实践空间 （Practice Space）举办的《属于生命的北极光》黄宏墨原创音乐发布会，将延后至9月25日（星期天）下午2时举行。

《新明日报》星期三下午联络上黄宏墨，他以简讯回复说，他星期二晚上课回家，发现自己怕冷，之后身体就出现冠病症状，如喉咙痛、头痛、腰酸骨痛等，以为睡一觉隔天就没事，没想到星期三早上起床情况更严重，喉咙沙哑等，即刻做检测，结果呈阳性而确诊，于是即刻联络相关单位将星期天的演出延后至9月25日。

黄宏墨说，他十分感谢实践剧场和活动主持人96.3好FM DJ菁云收到消息后，立即配合在时间上重新做出安排。

主办单位随后也宣布持有门票的观众可以选择保留票根或无法出席的话，请WhatsApp十方音乐：98152308 或电邮通知，好让在等候名单上的歌友补上。其它的课程和活动暂停，如有变卦将另行通知。

黄宏墨也希望读者能通过“野人的梦”面簿，获知关于演出的最新消息。