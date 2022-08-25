调查发现MIRROR演唱会钢索磨损 舞者怒轰每晚都在赌命

（香港讯）香港男团MIRROR红馆演唱会突发“巨型萤幕掉落压伤舞者”意外，香港政府成立跨部门调查小组发现，断掉的钢索承受力比市面上同类型的低，钢索有金属疲劳痕迹，萤幕实际重量与申报的数字有差距！

意外发生在7月28日，受伤的舞者李启言（阿Mo）至今还在加护病房。院方前日则向香港媒体表示伤者情况危殆，维生指数稳定。

香港政府针对事故成立的跨部门调查小组昨天公布部分调查结果，指出断裂的钢索经电子显微镜放大5000倍，确认有金属疲劳痕迹，实验后发现其承受力比市面上同类型钢索少20％。此外，机关上的护绳器原应固定钢索避免走位，但却压住钢索使其出现磨损，加速金属疲劳。掉落的萤幕重量不只超出钢索所能承受的力度，实际重量与申报的重量也有差距。

该场演唱会的舞者方芷欣（方方）针对调查进展怒斥：“先不说前期出现的错误和问题，演唱会第三天有重新进行安全检查，有这么严重的损耗却查不出？检查什么？护绳器不是护住钢索，又夹住又磨损，安检没看到？带一群人巡一圈就收工？金属疲劳真是意外？”

她炮轰主办单位和承办厂商“罪孽深重”，几十个表演者每晚都在赌命。

主办单位MakerVille受询时回应：“正如政府工作小组提及，他们已收到我们转交的资料，当中包括总承办商向演唱会场地及向我们提交的数据和资料。我们在事故发生后，已立刻聘请独立工程师等专家，配合政府工作小组的调查。由于调查仍在进行中，我们未能进一步评论。我们会继续积极配合政府各部门的调查工作。”