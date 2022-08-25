调查发现MIRROR演唱会钢索磨损 舞者怒轰每晚都在赌命

来自 / 早报数码

发布 / 2022年8月25日 3:15 PM

MIRROR演唱会舞者之一的方芷欣针对调查进展在社交媒体怒斥演唱会安全检查不够仔细。（图/互联网）
MIRROR演唱会舞者之一的方芷欣针对调查进展在社交媒体怒斥演唱会安全检查不够仔细。（图/互联网）

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（香港讯）香港男团MIRROR红馆演唱会突发“巨型萤幕掉落压伤舞者”意外，香港政府成立跨部门调查小组发现，断掉的钢索承受力比市面上同类型的低，钢索有金属疲劳痕迹，萤幕实际重量与申报的数字有差距！

意外发生在7月28日，受伤的舞者李启言（阿Mo）至今还在加护病房院方前日则向香港媒体表示伤者情况危殆，维生指数稳定。

香港政府针对事故成立的跨部门调查小组昨天公布部分调查结果，指出断裂的钢索经电子显微镜放大5000倍，确认有金属疲劳痕迹，实验后发现其承受力比市面上同类型钢索少20％。此外，机关上的护绳器原应固定钢索避免走位，但却压住钢索使其出现磨损，加速金属疲劳。掉落的萤幕重量不只超出钢索所能承受的力度，实际重量与申报的重量也有差距。

该场演唱会的舞者方芷欣（方方）针对调查进展怒斥：“先不说前期出现的错误和问题，演唱会第三天有重新进行安全检查，有这么严重的损耗却查不出？检查什么？护绳器不是护住钢索，又夹住又磨损，安检没看到？带一群人巡一圈就收工？金属疲劳真是意外？”

她炮轰主办单位和承办厂商“罪孽深重”，几十个表演者每晚都在赌命。

主办单位MakerVille受询时回应：“正如政府工作小组提及，他们已收到我们转交的资料，当中包括总承办商向演唱会场地及向我们提交的数据和资料。我们在事故发生后，已立刻聘请独立工程师等专家，配合政府工作小组的调查。由于调查仍在进行中，我们未能进一步评论。我们会继续积极配合政府各部门的调查工作。”

 

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