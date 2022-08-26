啊飘首张专辑 以“谋杀案”为概念

本地歌手啊飘（Pew）花了五年筹备，终于在今天（26日）推出首张个人专辑《喃喃唱片行》。说起专辑名称，啊飘接受《联合早报》访问时解释说：“有着喃喃自语的意思，专辑中的八首歌是跟自己的对话，用音乐陪伴和疗愈自己，而这样的体会是很个人的。”

啊飘为专辑设计了一个有趣概念，背景是在未来的世界，“喃喃唱片行”拥有可以扫描你的灵魂和回忆，为你量身定制音乐歌单的高科技，而在一个神秘的夜晚，你走进店里，发现那里发生谋杀案，地上有一副刻有“142201”字样的耳机，戴上耳机听歌，你发现每首歌都藏着找出凶手的线索。

啊飘说：“有这个概念，因为我喜欢推理，也喜欢玩‘狼人杀’游戏。配合每一首歌，我也写了一则短文，主题包括死亡、后悔、期望、社会规范（social norm）等，而最后一篇短文说的是信念，鼓励大家坚持自己的信念。”

啊飘坦言这张专辑有自己的故事，她曾经历低潮，有过轻生念头，后来鼓起勇气接受精神治疗，也用音乐抒发情绪。

她认为自己的负面情绪是多年的累积，并与自己的成长有关系。“父母离异，我在单亲家庭长大，跟妈妈一起生活。父亲后来再婚，四年前病逝，对我来说，他是一个不负责任的父亲，我对他有恨，但在他火化的那一刻，我把对他的恨彻底放下了。”

专辑中的歌曲“Dance”，是父亲过世不久后，她有感而发写下的。她唱着“I want to dance……”，唱出释怀后，心灵也自由了的感觉。

啊飘希望透过专辑传递能量，所以主打歌《不过是个数字而已》是比较欢乐的。歌曲由网红黄湘淋填词，她也是本地电影《女兵外传》中的其中一名女兵。啊飘说：“这是一首关于追梦的歌曲。我们常用数字来衡量很多东西，但年龄、收入、时间、距离，这些都只是一个数字，不应该阻挡我们勇敢追梦。”

《喃喃唱片行》专辑已在各数码平台发行，啊飘9月5日（星期一）会举办一场音乐会，详情可到她的IG @pewristic查询。