张天爱轰徐开骋“惯犯” 古力娜扎急撇“小三”罪名

（综合讯）张天爱、古力娜扎、徐开骋卷入复杂三角恋，张天爱昨天公开音档，指徐开骋是“惯犯”，揭露他的负心行为。

与张天爱合作《我的漂亮朋友》而传出假戏真做热恋三年的徐开骋，日前被拍到多次前往古力娜扎住的小区，七夕夜还拿着礼物上古力娜扎家中，引发他出轨争议。

张天爱昨天在微博公开与徐开骋的对话并配上文字：“惯犯，希望所有女孩擦亮眼睛。”

对话中，男方承认自己“酒后乱性”，称他犯错后特别恨自己，也无法原谅自己，但强调很爱张天爱。徐开骋在这段于今年1月18日被录下的音档中，说“爱宝、爱宝、爱宝，回来吧！”，盼张天爱能原谅自己并回心转意。

古力娜扎转发张天爱的微博贴文澄清自己不是小三。（微博载图）

张天爱曝光徐开骋出轨行为的贴文与音档，引起古力娜扎转发，写道：“不是小三，之前不是现在不是以后更不会是！面临全网‘小三’的言论，一直不敢相信你是骗子！这段录音也是让我看清了你到底是个什么东西！”

徐开骋578字认错

徐开骋昨晚也在张天爱曝光音档后，在微博承认自己就是音档中的那把男声，并向张天爱和古力娜扎道歉。

他在578字的认错文中，交代了与张天爱的恋爱时间线。张天爱去年12月16日提分手，他情绪崩溃才犯下“错误”，24日复合后因为无法原谅自己的“错误”，而在今年1月16日跟张天爱分手，两天后向她坦承酒后乱性，“也就是她微博中录音的内容”。

徐开骋通过微博交代事情的来龙去脉。（微博载图）

两人分分合合，终于在今年的7月10日正式分手。徐开骋向张天爱道歉：“分手时我没有很好地顾及你的感受，使你的心里产生了误会，也让你的情感受到了伤害，我再次向你真诚地道歉，对不起！”

对于卷入三角风波的古力娜扎，徐开骋也表示歉意：“我也要向娜扎道歉，是我的错，由于我的原因让她在这件事中受到了很多不必要的伤害，对不起！是我没有处理好上一段感情，致使她无辜被造谣，对不起！”

最后，徐开骋表示会深刻反省，“再次向大家郑重道歉”。