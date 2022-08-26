《半泽直树》反派香川照之认性骚 现身节目低头认错

（综合讯）“我对于自己的行动深刻地反省。” 56岁日本演技派男星香川照之，被爆对酒店女公关毛手毛脚，揉胸、强脱内衣甚至强吻她。形象崩坏的他紧急灭火，今早上节目认错道歉。

据报道，香川照之2019年7月在银座一家酒店的包厢内对受害女公关做出猥亵行为。香川照之所属经纪公司昨天（25日）发出以下声明，承认香川照之的恶行。

“香川照之的确造成该名女子不快，他本人对此深刻反省，并引以为戒。香川照之已向对方表达反省与谢罪之意，也获得对方的理解与原谅。所有的一切全是他个人不道德的行为所致，这次报道再次让对方感到不愉快，他为此非常痛心。给大家添了很大的麻烦，真的很抱歉。”

香川照之低头道歉。（图/互联网）

香川照之今早现身日本TBS节目《THE TIME,》公开道歉。他表情凝重说：“早安，开头请给我一些时间针对这次周刊部分报道回应。因为我的私事引发骚动，造成大众困扰、麻烦、痛心，对此非常遗憾抱歉。”

语毕，他低头鞠躬。他强调对自己的行为深刻反省，天天警惕。一分多钟的道歉中，他还说对于未来交给他的工作，他会“真挚地努力，全力以赴完成”。他感谢“能够获得这样的一天”站在观众面前，并说不会忘记这个机会，最后二度低头道歉：“再一次重申，对此这次引起的骚动，我感到非常抱歉。”