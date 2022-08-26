《金枝欲孽》18周年 邓萃雯陈秀珠爆当年假戏真做争头饰失和

（香港讯）戏里戏外都互斗，邓萃雯和陈秀珠自爆当年拍《金枝欲孽》戏假情真，为头饰失和。

被称为是宫斗剧开山鼻祖的《金枝欲孽》，从播出当年算起，今年已经18周年了，剧中饰演如妃的邓萃雯日前找来饰演皇后的陈秀环一起直播聊天，久未有在幕前露面的陈秀珠精神奕奕，更在直播中大爆当年两人不但在剧中斗到你死我活，在剧外都为争一样物品而真吵架！

直播中回忆当年点滴

邓萃雯和陈秀珠在直播中回忆当年拍摄《金枝欲孽》的点滴时，邓萃雯说当时两人佩戴的头饰最漂亮、最好看，陈秀珠于是直言两人不但在剧中斗演技，还要争头饰：“我看到如妃的头饰那么漂亮好看？我就不可以，既然你今天要红色，那我就要更加鲜艳的颜色，好像紫色漂亮点，金光闪闪那些！”

邓萃雯也提及当年在化妆间见到一个很漂亮的头饰，得悉是陈秀珠原本要戴的头饰，但因为太重而被弃用，她于是想占为己有，她笑问陈秀珠：“你还记不记得有一天我特地走过去抢你的头饰，之后你说‘我戴呀，为什么不戴呀？’”

陈秀珠之后反击：“我不戴都不会给你戴，知不知道呀！”之后陈秀珠在往后的每场戏中，都刻意戴着这个头饰出场。

陈秀珠为赢邓萃雯去瘦身

看到邓萃雯造型漂亮不甘心，陈秀珠刻意瘦身纤体。

陈秀珠和邓萃雯在剧中大斗法，但私底下感情却十分好，不过陈秀珠笑指两人会因剧本写得太好，令她们演得太投入，而出现“假戏真做”的情况。

陈秀珠也自揭当年因为不忿邓萃雯的如妃造型漂亮过自己，因此她曾特别为了剧集纤体，现在回想起来，陈秀珠笑称一切辛苦都是值得。

不过，邓萃雯则说，因为拍摄《金枝欲孽》每天得戴沉重的头饰，让她的颈椎受损。