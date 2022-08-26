新剧再演姚彣隆女儿 何盈莹学打泰拳

何盈莹参演的新剧《黄金巨塔》再次饰演姚彣隆的女儿，对于再次合作同样饰演父女，但何盈莹说感觉并不一样，她说：“在《左邻右里》的家庭是比较健康的，可是在《黄》里会有不同的事情发生在这对父女的身上，这部剧是爸爸比较靠女儿。”

何盈莹也说，可能是有了之前的默契再加上戏里的剧情需求，再次与彣隆大哥合作很有感觉，“小希（何盈莹饰）和梅有勇（姚彣隆饰）经历过很多事情，所以现在每次跟彣隆大哥拍戏的时候都特别有共鸣。”

饰演梅小希这个角色的最大挑战是什么？

“我觉得她（梅小希）不只是一个女儿的角色，同时也是一个很特别的角色，因为她有自己的特征，虽然在戏里面她算是为家人而活，不过她也是有自己的缺点和优点，所以我希望小希的故事能让大家跟她一起成长，慢慢地为自己而活。”

至于何盈莹本人是否会和小希一样，更倾向于为家人而活吗？她说：“我觉得凡事都要找到一个平衡点，所以并不会倾向于只为家人或自己而活。”

小时候学芭蕾 没武术底子

当提到彣隆大哥在社媒说何盈莹的泰拳打得比他好，何盈莹笑说：“那是彣隆大哥谦虚，他打的最棒了！”她也透露自己并没有武术的底子，小时候学的是芭蕾，所以学泰拳对她而言很挑战。

她笑说：“因为我没有很大只，所以就算每次很用力出拳甚至手都红了，但是看起来还是没有（杀伤力）。”

何盈莹本身喜欢的运动包括泰拳和瑜伽，所以如果有时间，她希望可以继续练泰拳和瑜伽。

拥有甜美的笑容，有特别去练习怎么笑得好看吗？

“没有，但我很爱笑，在中学时由于去绑牙，所以当时有学习要怎么笑，以确保不会卡到牙套弄伤我的嘴唇。”何盈莹也认为绑牙过后，笑容比之前更好看了！

感情方面，何盈莹目前将重心放在事业上，当被问到是否有男朋友了？她笑说：“ 我每天的行程都排得满满的，都在拍戏，所以我也没有什么时间（谈恋爱）。”