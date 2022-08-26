打造《同一个屋檐下》《鬼马家族》的本地知名电视人张韵爱癌逝

（本地讯）曾为新加坡观众制造欢乐的56岁著名前电视人张韵爱（Andrea Teo），昨天（25日）不敌癌症病逝。

张韵爱曾在八九十年代打造脍炙人口的英语情景剧，包括《同一个屋檐下》（Under One Roof）《鬼马家族》（Phua Chu Kang）等，这两部剧内容与对白逗趣幽默，角色刻画鲜明，广受观众喜爱，一季一季接着拍。其中，《鬼马家族》更拍成电影，也成功塑造了由Gurmit Singh饰演的主人翁“Phua Chu Kang”，这个一头卷发、嘴角一粒痣、穿着黄色雨靴的经典人物。

英语情景剧《鬼马家族》是张韵爱的著作之一。

张韵爱曾受访说，喜欢电视的原因，是因为“能接触观众、打动他们”，还说自己“喜欢把欢乐带给人，让人们动动脑筋，让他们微笑”。

参与《同一屋檐下》演出的许静雯（Koh Chieng Mun）说，张韵爱是个不轻易认输的人，因为坚信“新加坡派幽默”，所以就算受阻也努力不懈。

曾与张韵爱在圣淘沙名胜世界合作，打造音乐剧《Lightseeker》的本地知名音乐人李迪文（Dick Lee）则形容她是个有远见的人。“她勇者无惧，能和她一起逐梦是件无比快乐的事。”

新传媒也发声明对张韵爱离世表示深切哀悼。

张韵爱原在新传媒任职，2000年报业传讯开台，她过档担任英文媒体及娱乐高级副总裁。2002年转换跑道加入亚太酿酒厂，负责啤酒的酿制和行销，之后加入圣淘沙名胜世界娱乐，担任统筹部副总裁。她也曾到韩国济州岛的神话世界发展，病逝前最后任职圣淘沙发展局。