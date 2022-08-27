许雅钧被爆与美女夜店亲密 小S不追究网推2原因

小S和老公许雅钧结婚17年，育有3女，两人结婚后许雅钧不时被爆料上夜店。他日前更被台湾狗仔葛斯齐晒出照片，指他被3女包夹，在夜店直接搂住白衣女子，头凑到她耳边像是在说些什么，且整个身体都凑了过去，看上去非常亲密。对此，小S星期五（27日）出席外送美食应用的活动，打趣回应葛斯齐：“多吃点少说点。”

日前，葛斯齐在直播中爆料晒出许雅钧在夜店的照片，称他是夜店的“大善人”，私下酒量好，还与多名女子暧昧，对此，小S第一时间回应：“我老公不是公众人物，以后关于他的问题都不会回应，谢谢。”许雅钧也同步给了一样的回答。

有人到葛斯齐的面簿留言，认为如果爆料“做到净化、促进、监督和替被害者宣张正义的作用”是件好事，或是揭发名人真面目，但感觉小S早清楚自己老公私下的情况，感觉不需要葛斯齐多此一举，葛斯齐回应：“做新闻的人，是个咖就是会被盯上！”

许雅钧（中）被爆与美女有亲密互动。（视频截图）

许雅钧曾多次被爆料

葛斯齐先前曾爆料许雅钧和俄罗斯饭局妹吃饭，许雅钧当时大方认了有吃饭，“但这些都是朋友，不是饭局妹。”葛斯齐则回：“谢谢你认同我的消息属实，那天桌上朋友众多，我也不好说哪位是友人，但我知道她私下有在接饭局。我收到了线报，我只是表示狗仔没钱做不了案子，没有别的意思，冒犯了。”

前不久，大S跟具俊晔的闪婚引起万众关注，顺带也将她跟汪小菲离婚前的种种矛盾一一翻开，原本和平离婚的基调突然变成了鸡飞狗跳。期间又曝出了不少汪小菲跟张颖颖的约会照片，不少网民都为汪小菲打上了“渣男”的标签。有网民这时也提到了“有前科”的许雅钧，质疑他也可能是渣男，说许雅钧搂女的照片如果放在汪小菲身上，早就被舆论淹没了。

许雅钧跟美女的新闻似乎每一年都会出现，甚至还有女子自爆收了许雅钧给的红包。小S有一年怀孕的时候，许雅钧也曾被爆只身飞到上海，在刘嘉玲开的夜店被目击有美女作伴。但每次小S都会站出来为老公澄清，说夜店靠得近是因为声音太大听不清对方说话，或对方是她认识的友人等，总之在所有澄清之中，小S都坚信许雅钧爱着自己。

小S据传在直播中被三女儿问起“被打脸”，引发“家暴”传闻。（互联网）

网民称小S是“忍者”

有网民调侃小S是个“忍者”，看透了她“尽力维持着许雅钧脸面”的伪装。网民说，小S曾在一次直播中，被镜头外的许雅钧冲着大喊：“你能不能消停会儿！恶心！”但她立马对观众解释丈夫在开玩笑。

还有网民爆料说，在另一次直播中，小女儿突然跑来心疼地对小S说：“这里疼不疼，爸爸都把你的脸打坏了。”小S解释是小孩子童言无忌，马上关闭了直播。

有网民认为，大S干脆利落地斩断旧姻缘，迎接新生活在前，小S完全可以照搬出来对待许雅钧，但她却一直选择忍气吞声，推断原因，不少人觉得或许跟小S更看重家庭关系有关，也可能是她对没有给许雅钧生出儿子感到愧疚。小S夫妇都想冷处理这些爆料，倒是网民非常起劲地热议起各种原因了。