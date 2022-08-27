《流星花园》男星被妻爆家暴视频 “从警局回来又把我打晕”

44岁中国男星王东从模特儿跨入戏剧圈11年，曾演出《军师联盟》、《将夜》系列、《流星花园》、《都挺好》、《暴风眼》、《尚食》等热门剧，但私生活频爆争议。他的妻子星期五（27日）晚晒出一段2分多钟的视频控诉被他家暴，视频中他爆粗口骂“弄死你”，跳起来飞扑在床上的妻子，拿家具砸她，掐住妻子的脖子喊“你要干什么？干什么？一起死是吧？是不是大家一起死？是不是？”，猛摔妻子用来报警的手机，甚至到厨房拿刀，直到警察敲门才松手。

王妻后来秀出头部伤势，指控从警局回来后，王东在没有监控的地方再度把她打晕在地，最后她自己从地上爬起，强撑最后一丝力气跑去邻居家求救。她透露同天被暴力相向两次，导致短暂性失忆，被打伤的头部现在都是秃的，还说她怀孕7个月时也曾被打。

王东今天凌晨发文为自己当时的过激行为道歉，并说：“我终于解脱了，再也不会被折磨和威胁了。”又说：“我曾经对生活也有期许，努力过，包容过，毫无喘息的控制不是正常的夫妻关系。”称这并非是事情的全貌和真相，已委托律师处理相关事宜。

王东妻子晒出被家暴证据。（取自微博）

今年4月王妻曾上网“寻夫”，声称自从女儿出生后，王东前前后后已经失联3次，最近半个月完全联络不上他。后来，网民发现王妻1月曾曝光王东去年向友人询问赡养费的对话纪录，她难过哭诉“这是真的吗？你为什么要这样对我……”并标注王东的微博。

此外，王东还疑似趁老婆怀孕时出轨，有头像为女子的网民留言给王妻：“我跟你老公约过炮。”王妻淡定回应：“我知道，我怀孕的时候，对吧。”让围观网民更加愤慨，涌入王东的微博，痛批他硬要假装自己委屈：“怀孕约炮、家暴，有脸说自己被折磨”“你打了人，你解脱了？真有意思”“每个家暴男都喜欢把老婆说成疯子”“你的结局，牢里蹲”。