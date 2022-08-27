《非常律师》爆红 姜泰伍孝顺让母辞职

（首尔讯）28岁韩国男星姜泰伍近日凭《非常律师禹英禑》的“李濬浩”爆红，细腻演技和温柔性格掳获全球粉丝的心。但因已到韩国最晚当兵年龄期限，必须在今年入伍服役，令粉丝直呼可惜，不过，在入伍之前他将举办首场线上全球粉丝见面会。

面对一夕爆红，姜泰伍保持平常心，“我没有想成为明星的远大梦想，我的目标是像现在这样不断工作，全力为大家展现出多样面貌。”

姜泰伍日前接受韩媒访问时也透露，“”想在入伍前吃一顿父母做的饭，打算愉快地当兵回来”。

他说近日已帮父母亲的房子进行翻修，且成功让在桑拿房柜台工作的妈妈辞职，“因为妈妈身体有点不舒服，我会给她生活费，让她辞职接受治疗”。

31日直播全球粉丝会 重现《非常律师》经典场景

姜泰伍将于8月31日晚上7点在TikTok连线直播全球粉丝会，全程有英语字幕，不仅能看到他重现《非常律师禹英禑》中的经典场景、拍摄花絮等，还独家公开从小到大的成长照片。

他在TikTok开设帐户，火速吸引百万粉丝追踪。被问及是否会看海外粉丝的留言，他说：“有使用翻译机，上面写着看不懂的语言，如果有爱心贴图，就会觉得一定是好话。非常感谢海外粉丝们的喜爱。”

随着他人气飙升，之前演出的作品也再次成为话题。“之前的作品和综艺节目也有很多人观看，感觉有很多人认出我，一边搜寻姜泰伍这个人，一边搜寻影片。积累近10年的作品现在浮出水面，觉得以后在行动上要更加谨慎”。

