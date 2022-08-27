《亚洲内容大奖》 李铭顺《阿顺有煮意》夺最佳资讯娱乐节目

本地电视“阿哥”李铭顺主持的《阿顺有煮意》击败电视“阿姐”林慧玲主持的《街坊请关照》，获选为最佳资讯娱乐节目（亚洲单个市场）。

《亚洲内容大奖》（ContentAsia Awards 2022）昨晚（8月26日）公布成绩，本地电视节目共夺得三个奖项，其中由电视阿哥李铭顺主持的《阿顺有煮意》击败电视“阿姐”林慧玲主持的《街坊请关照》、新传媒制作的印度节目《Mahakavi》、华纳兄弟制作的印度节目《India’s Ultimate Warrior》，以及马来西亚Astro 制作的《Tell You Law》夺得了“最佳资讯娱乐节目（亚洲单个市场）”（Best Factual Entertainment Programme for a Single Market in Asia）。

在电视剧奖项方面，由方展发、林慧玲、马艺瑄、潘嗣敬主演，改编自前总检察长温长明小说“The Devil's Circle”的本地英语剧《我的国土》（This Land Is Mine），夺得“最佳连续剧 / 电视电影（亚洲单个市场）”。本地共有两部电视剧角逐这个奖项，另一部是由徐彬、姚懿珊、徐鸣杰、美心主演的《很久以后的未来》。

另一方面，堂堂映画制作，由杨君伟主持的《当我们不在一起》摘下“最佳资讯节目（亚洲单个市场）（Best Factual Programme made in Asia for a Single Market in Asia）”一奖。

小S《熙娣想聊》夺“最佳亚洲谈话节目”

小S主持的《熙娣想聊》，获选为“最佳亚洲谈话节目”（Best Asian Talk Show）。

向来以幽默谈吐和搞笑风格，在主持界树立超强个人特色的小S，日前主持的《熙娣想聊》拿下“最佳亚洲谈话节目”，她昨晚在面簿分享喜讯说：“不会吧！我真的是国际巨星了’”。本地主持“一姐”权怡凤主持的《权听你说2》也角逐了同个奖项，无奈败下阵来。

此外，台湾剧谢盈萱主演的《俗女养成记2》，夺得了最佳喜剧节目。