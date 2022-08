《亚洲内容大奖》 李铭顺《阿顺有煮意》夺最佳资讯娱乐节目

本地电视“阿哥”李铭顺主持的《阿顺有煮意》击败电视“阿姐”林慧玲主持的《街坊请关照》,获选为最佳资讯娱乐节目(亚洲单个市场)。

《亚洲内容大奖》(ContentAsia Awards 2022)昨晚(8月26日)公布成绩,本地电视节目共夺得三个奖项,其中由电视阿哥李铭顺主持的《阿顺有煮意》击败电视“阿姐”林慧玲主持的《街坊请关照》、新传媒制作的印度节目《Mahakavi》、华纳兄弟制作的印度节目《India’s Ultimate Warrior》,以及马来西亚Astro 制作的《Tell You Law》夺得了“最佳资讯娱乐节目(亚洲单个市场)”(Best Factual Entertainment Programme for a Single Market in Asia)。

在电视剧奖项方面,由方展发、林慧玲、马艺瑄、潘嗣敬主演,改编自前总检察长温长明小说“The Devil's Circle”的本地英语剧《我的国土》(This Land Is Mine),夺得“最佳连续剧 / 电视电影(亚洲单个市场)”。本地共有两部电视剧角逐这个奖项,另一部是由徐彬、姚懿珊、徐鸣杰、美心主演的《很久以后的未来》。

另一方面,堂堂映画制作,由杨君伟主持的《当我们不在一起》摘下“最佳资讯节目(亚洲单个市场)(Best Factual Programme made in Asia for a Single Market in Asia)”一奖。

小S《熙娣想聊》夺“最佳亚洲谈话节目”

小S主持的《熙娣想聊》,获选为“最佳亚洲谈话节目”(Best Asian Talk Show)。

向来以幽默谈吐和搞笑风格,在主持界树立超强个人特色的小S,日前主持的《熙娣想聊》拿下“最佳亚洲谈话节目”,她昨晚在面簿分享喜讯说:“不会吧!我真的是国际巨星了’”。本地主持“一姐”权怡凤主持的《权听你说2》也角逐了同个奖项,无奈败下阵来。

此外,台湾剧谢盈萱主演的《俗女养成记2》,夺得了最佳喜剧节目。