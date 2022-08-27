柬埔寨缅甸诈骗案受害人 公开人口贩卖逃命经历

柬埔寨缅甸人口贩卖案是近期港台热门话题，当中牵涉不少港台人受骗到当地“工作”，被迫从事诈骗的非人生活。香港TVB电视资讯节目《东张西望》访问到逃出生天的两名港人，揭露各自被“卖猪仔”的惨况，以及真实逃生经历。

其中一名L先生透露，被骗的港人被送到当地园区，各个园区大小不一，里面包含赌博、色情、网上诈骗等不同业务。被骗到那里的“猪仔”获得的“工作”，就是利用Whatsapp、IG、Telegram等通讯应用进行诈骗。L先生说，他不想骗人，就要求做别的，于是他被安排学习虚拟货币。

他透露，在园区工作的人在诈骗组织眼中不过是一件货物，一旦利用完后，就会被卖到另一个园区。“如果你几个月都没业绩，另一个园区就会把你卖掉。”被卖者被卖到越多园区，他必须缴交的赎金就越多。

L先生被分配到的园区守卫极其森严，里面的居住环境也非常恶劣，犹如人间炼狱。他虽然没见过有人被打，就听说有所谓的“水牢”，犯错的人会被交到军人手上，军人再押送进水牢浸水。据说，水牢如同黑房，被困者无衣可穿，也没饭下肚，既冷又饿。

L先生因为年纪大又有病，被评估没有利用价值，所以只需要邀付2300新元即可离开。他找到泰国朋友筹钱后，终于在7月离开。当天，他被人带到河边的一艘船，船边有支军队，随时准备射杀跳河逃走的人。他乖乖上了船，到了对岸被一辆七人车送去泰国。到了泰国，他才联络到香港入境处安排回港。

逃生者揭露柬埔寨园区居住环境恶劣。（视频截图）

另一名逃出生天的K先生，也是被“赚钱捷径”名堂骗到泰国。对方声称到曼谷开户头存入5位数新元，就可以拿到一笔约4位数新元的报酬。出发前，对方替他安排酒店住宿、买保险，演得好像真的一样。

一抵达泰国，就有一名持证件的人迎接他，不久就收走了他的护照。到了柬埔寨，另一个持证件的当地人来接他，对方会讲英文，而且竟然不必过海关。

离开机场后，又出现一个操普通话的人，接他上车往西港方向出发。K先生在车上察觉有疑点，跟司机说想上厕所要求停车，但对方完全不听。K先生只好伸手拉下排档桿（手牙）使车辆减速，这时当地人想将他拉回车上但力气不够，他这才成功跳车逃生。

其后，他要求过路的货车救命，冒险搭了20分钟的顺风车，才确定后面没人追上。他最后截停了一个讲普通话的中国大陆人说明情况，才终於安全抵达机场。

K先生说他在柬埔寨报警，不过当地警察却不懂英文，最后机场警察答应替他报案，不过也要先收钱才做事。