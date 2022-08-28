欢迎来到雷克瑟姆 Welcome to Wrexham

Disney+ 已上线

位于英国威尔士的雷克瑟姆足球俱乐部（Wrexham AFC）是世界上第三古老的职业足球俱乐部，好莱坞巨星Ryan Reynolds于2020年11月与喜剧演员Rob McElhenney联手收购这个足球俱乐部。两人在收购前与球迷在网上答问环节时透露，会把收购和营运过程拍摄成纪录片。节目讲述两人如何学习成为球会老板，这支球队与所在小镇的命运密不可分，两人为当地带来希望和改变。

原色

8频道 晚上10.30

新加坡的科学家和志愿者正在打造蓝色的未来。也许在不久的将来，拥有18个旋翼，电力操作的空中德士将变成城市交通的常规工具，对比1911年3月，帆布木飞机在新加坡旧跑马场飞行造成的航空事故，已有极大落差。新加坡在1800年代初期成为珊瑚贸易中心，同时过度捕鱼，人类对海岸线的破坏，在好几个世纪前就开始了。现在海洋生态实验室的教授带领学生展开软化防浪堤计划，以挽救遭重创的海洋生态系统。

路迪克 Ludik

Netflix 已上线

为营救被劫持的家人，一个富有魄力的家具巨头Ludik必须利用他秘密的钻石走私生意将枪支偷运入境。

骇客任务：复活 The Matrix Resurrections

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

《骇客任务》系列第四集，Keanu Reeves与Carrie-Anne Moss回归饰演经典角色，片中重现日常表面和隐藏其后的两个世界。