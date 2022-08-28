邱锋泽卸《娱百》主持 由“五坚情”小赖接棒

（台北讯）台湾综艺节目《娱乐百分百》（简称《娱百》）星期天（28日）宣布，邱锋泽因身体状况与未来工作规划考量，近期将与节目结束主持合作关系。对此邱锋泽表示不舍，并透露未来将不定期以来宾身分出现在节目中。

节目组也公布男生组合“五坚情”成员赖晏驹（小赖）九月开始加入主持阵容，他接下来将与黄伟晋、陈零九共同扛起主持重任。

《娱乐百分百》播出至今超过25个年头，2019年以烧脑推理的“凹呜狼人杀”单元再创高峰，不仅培育出当红团体“五坚情”，黄伟晋、陈零九与来自新加坡的邱锋泽加入主持也赢得时下年轻族群的喜爱。

邱锋泽回想初次以来宾身份到《娱乐百分百》录影，“我的心情非常的兴奋，因为是我从小看到大、也非常喜欢的节目，所以很珍惜能够上这个节目宣传作品，心情是既紧张又享受的。”他2020年3月正式成为《娱乐百分百》主持人，这也是他首度从歌手身份转战主持工作。

邱锋泽细数在《娱乐百分百》的日子，透露每周固定上节目，让他从原本对主持的陌生害怕，变成了自在与熟悉。他不舍地说：“我常常说在《娱乐百分百》这个平台最大的优势就是可以做自己，你可以将最原始的童心及初心带来这个舞台上，能够自在轻松的做自己，在《娱乐百分百》可以有这个机会与回忆是我最不舍的。”