消失多年 林益盛：不成功不现身

消失圈中多年，本地演员林益盛重新出现在大众的视线。

参加1988年第一届《才华横溢出新秀》出道，演过《双天至尊》、《步步为赢》、《东游记》等，眼前57岁的他，率直热心、不拘小节，以前剧集里带几分跳脱的气质仍在。

一个多月前在汤申路Goldhill开了一家售卖本地美食“Yummiz真好味”，午餐套餐从5元3角到6元8角附加饮料，餐单包括肉脞面、咖喱鸡饭、卤面、面粉粿等，引来了食评报道。

他和《新明日报》约好独家采访，记者看到小店从上午11时开始顾客便络绎不绝，队伍排得长长的，忙到直至下午近3时，泡咖啡、秤面、煮饭，他说能帮什么就帮。

太太Wendy一早驻守店内，中午时分两个女儿也来帮忙。24岁的长女刚从新加坡国立大学毕业，老三也已20岁。记者打趣地说他很幸福。“还没有做工，还没嫁，还没娶老婆，等抱孙子才叫幸福。”女儿们休息的时候低头看手机，调皮的父亲逗她们，要不要上报纸？“不要！”回答得很干脆，他笑说“我们好像朋友。”

甚少与圈中人来往

2003年之后，林益盛淡出演艺圈，甚少跟圈中人有来往，直到去年初的一场巧遇。

“在美世界遇到黄世南，还有很多人20多年没看到的，郑惠玉、陈秀环、郭妃丽、洪昭容、潘玲玲一起去hiking，从麦里芝走到武吉知马然后吃午餐，就这样碰到了。”

从事保健 为了家人

他经营一家名为“帝康”保健品牌公司就在美世界。

不演戏之后，他做过多方面尝试。

“我做演员的时候就在联络所开卡拉OK，当时是业界先锋，也筹办活动。离开电视台之后，开过club、人力公司，也办活动，2013年开始做保健产品。”

最初的动机是为了家人。“妈妈还有周围的朋友，很多有老人病，所以我去找一些不错的产品。凭自己能力慢慢卖，生意还过得去。人家不相信我的产品，我也不会失望。我自己的爸爸刚开始也不相信。”他爸爸是直到脚痛、水肿得坐轮椅，服用保健品后复原才肯相信。

后来进行研发，创造了本土制造品牌，近期还多了保养品系列。“八年前是把原材料送去美国和新西兰，疫情的时候运送很麻烦，所以就送来新加坡找制药商帮我们做。”

林益盛和两位漂亮女儿（后排左一、二）以及太太Wendy（前排右一）一起经营的本地美食小店，近期常会见到像是郑惠玉、洪昭容、黄俊雄和陈罗密欧等艺人捧场。（受访者提供）

林益盛烤面包或泡咖啡都亲力亲为。（受访者提供）

不靠艺人光环做宣传

看记者在喝瓶装水，他兴致勃勃做检验，然后劝告假如没喝碱性水，喝自来水反而更好，还说店里的汤也是用碱性水煮的。之后更拿出一包以阿拉斯加鳕鱼皮研发出来的名为“肽”的保健品让记者试，感觉像在分享，没有推销意味。

不仅食肆官方IG上没有提及他，他自创的保健品官方网站，没有他的照片连创办人也仅放“A S Lim”。“我还不是很成功。至少等成功之后才出来，才不会给人说‘还不是靠艺人，或者靠这个靠那个出来的。”

但顶着前艺人名号，在宣传上一定有帮助吧。“肯定会有。但我想保持低调。我戴口罩工作，就算是员工都不知道我是艺人。虽然也有圈中人用过我的产品说非常好，可是我从来没有出去说。”

当《新明日报》请他提供来过他店里捧场的艺人照片，他也担心像是在利用他们。

艺人身份，未必一定有优势。“是咯，有时人家会怀疑……你都不是这行的，会以为你不专业。我想默默耕耘，用产品来说话，不想利用我是什么身份吸引人家来买。”

仍有戏瘾

他已经不会想演戏了吗？

“以后啦。毕竟我拍了十四五年，当然会想拍拍戏过过瘾。”

好奇他当年在圈中跟谁交情比较深？“李南星。嗯，可能下星期找他吧。”