看不惯假打要来真的 郑各评挂彩

25名武指、救护、消防车、交警现场候命，阿哥郑各评拍《越界》拳拳到肉，手臂到胸口全部淤青！

各评受访告诉《新明日报》：“我最看不惯假假的打，演员必须真打真摔真反应，没有借助道具，所以《越界》全片一条钢丝都没用过！”

也因为“来真的”，各评《越界》的演员全是武林高手，包括本地武术冠军翁清海、英国拳击女星Brie Benfell、综合格斗冠军男星Peter Davis、身高194公分的巴西高手Marcio Sebsam等。

“但也因为真拳实腿，受伤很难免，有一场动作戏，我打到整条手臂到胸部全部淤青，当时肿到吓人！”

救护人员及消防车候命

讲求拳脚真功夫的同时，各评对剧组所有工作人员同样照顾周到，由于动作戏多，拍摄现场少不了救护人员、消防车，甚至交警协助维持交通安全。

《越界》由8028控股有限公司两名老板陈德祺、黄绥焜、Artistes Marketing Asia Pte Ltd艺人演艺广告公司老板郑国辉（Alan Tay）联合出品，故事揭开人肉贩子黑幕，属于社会写实题材，视帝郑各评一人身兼多职，担任故事人，监制与男主角，主要演员还有翁清海、马来艺人Fattah Amin，Rosyam Nor、台湾性感女星天心、演技派男星朱厚任、许亮宇等。

《越》于2019年开拍，2020年完成后制，来临的9月15日将于全马来西亚100多间戏院放映。

《越》延至两年才姗姗来迟，都怪疫情肆虐，预计攻入中国市场，也因疫情耽误，各评会否很哀怨？

“当然会有一点遗憾，但疫情是无法控制的。”各评语气淡然。

《越》新马两地放映日期不同，本地订在11月3日，比马国迟了一个多月，各评会否担心《越》在市面上出现翻版？

“翻版恐怕难避免，但观众看《越》，肯定进戏院看会更精彩！”各评说。

“特种兵”翁清海打得过瘾

翁清海饰演“特种兵”。（取自网络）

形象正气的翁清海在《越界》中饰演“特种兵”，为讲求真实感，剧组还请来前特种兵当技术顾问，清海星期天（8月28日）早上受访透露，《越》中他的动作戏占70%，打得挺过瘾！

由于隔了13年再拍戏，清海不讳言投入剧组时仍有“新人”的感觉，身为武林高手的他卯足劲开打，更认同全程“不用一条钢丝”，他说：“吊钢丝？要看是什么戏种，如果是古装、神话或虚拟世界就无所谓，写实动作片最重要的是讲求真实性。”

清海在拍爆破镜头时被烫伤、擦伤也扭伤肩膀，还找来调骨师理疗，但他不当一回事：“对我这都不算是什么伤，没缝针、韧带或骨断，小事而已。”

《越》延至今年9月放映，对清海有一种“终于来了”的喜悦，尽管是电影处男作，但对于票房，他笑笑说抱平常心。

八个国际影展夺奖

据悉，《越界》在八个国际电影节与影展包括：美国纽约、印度孟买、英国伦敦、法国巴黎、马德里、瑞典、罗马、意大利佛罗伦萨等，《越界》夺得最佳剧情片、最佳导演，各评也凭此片赢得马德里国际电影节最佳男主角殊荣，可喜可贺。

《越》会有票房压力吗？

各评直言：“没有一个监制敢保证他的电影票房一定好，就算好莱坞名监制史蒂芬史匹堡也未必能保证必卖。”

《越》对各评的意义，除了商业娱乐，也多了一份社会责任，贩卖人口甚至器官的残酷事实海外屡见不鲜，他希望透过电影呼吁观众提高警惕与危机意识，打击惨无人道的人肉贩子。

若《越》反应良好，他不排除开拍《越界2》的可能性。

本地列NC16

《越》除了华英语对白，也有马来语，甚至泰语对白，在本地已被列为NC 16尺度。

据悉，三巴旺集选区基层组织顾问佳馥梅看过《越界》，10月将与选民包场支持。