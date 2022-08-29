余苑绮告别式 余祥铨叹造化弄人

（台北讯）余苑绮告别式，弟弟余祥铨哭叹老天开了个玩笑：“生活最正常的妳，不烟不酒却得了直肠癌。”

余天、李亚萍次女余苑绮与直肠癌抗战8年，仍不敌邪恶的癌细胞病毒，21日病逝，39岁生命戛然而止，留下丈夫Gary及一双可爱的儿女。余苑绮的告别式今早（29日）9点采基督教追思音乐会仪式举行，宋达民担任主礼牧师。现场以白色花卉布置，场外写着“”抗癌斗士余苑绮小姐追思会”。

余祥铨哽咽致词：“亲爱的姐，我们大家都好想你，不知道这几天，你在天上都在做什么？是在唱着你最爱的歌，还是带着你最爱的ㄚㄚ散步？弟弟每天晚上都好想梦到你，但你应该是知道我会激动、难过，所以你才没有来见我，不过我相信你现在在天上一定很快乐，没有病痛的折磨了。”

余祥铨说余苑绮是余家的骄傲，下辈子还要做一家人。（图/互联网）

余祥铨哭着说余苑绮想当歌手，但妈妈李亚萍却嫌弃她的声音像鸭子在叫，余苑绮却不气馁每天努力练习。

“你想成为爸爸妈妈的骄傲，你真的是我们全家的骄傲，但这时候老天跟我们开了一个玩笑，生活最正常的妳，不烟不酒却得了直肠癌，前后做了70次化疗，开了无数次的刀，谢谢你今生做我的姐接，下辈子我们一定要再当一家人。”

他还忆述，以前在加拿大念书时常打架，身为监护人的余苑绮常帮他擦屁股，有一次学校查资料才发现余苑绮为了替他收烂摊子，翘课比他还多。

余天、李亚萍、余苑绮老公Gary及弟弟余祥铨强忍悲伤。（图/互联网）

余天夫妇瞻仰遗容崩溃痛哭

余天、李亚萍瞻仰遗容，见爱女最后一面，嚎啕大哭“没有痛了”，场面哀戚。

白发人送黑发人，余天夫妇哭得眼睛红肿，李亚萍一度泪崩全身瘫软，需亲友搀扶。纪宝如在旁安慰大嫂“绮绮去当天使了”。

余天一早就在面簿上贴出全家福，发文：“今天送别苑绮，现在已经无病无痛，到天上当天使了。妳的美丽身影会一直留在大家心中。”

余苑绮一对年幼的儿女，似乎不知今天是妈妈的“人生毕业典礼”，被亲友抱在怀里，没有哭闹，看着投影幕上余苑绮的照片，女儿乐乐还指着妈妈的照片，看了令人格外心疼。

宋达民以牧师身分吊唁余苑绮，忆述她总展现积极乐观的模样，“她只有一个想法，就是希望大家不要为她担心”。他说：“化疗很痛苦，绮绮勇敢不放弃，鼓励了很多癌友……绮绮有答应我们，在天上会过得很好，也会看着宝贝儿女平安长大。”

宋达民说余苑绮是一个勇敢的抗癌战士。（图/互联网）

原定今天献唱的洪荣宏最后没有演唱，但为余苑绮读经，赞颂她抗癌路上打了“美好的仗”。

余苑绮的经纪人闪亮亮哽咽表示，“没想到要送她走，她再也不会打电话给我，我再也没办法报答她的恩情，我真的很爱她”。

余天人脉横跨政商与艺能界，今早现身送别余苑绮的包括副总统赖清德、新北市长参选人林佳龙、余帝、许效舜、Nono、向娃、黄西田、黄露瑶、谢金晶、杨贵媚、施文彬等。

告别式结束后，余苑绮的遗体将送往火化，长眠处则选在和猪哥亮同地方的基隆拥恒文创园区。