考量自身免疫力不佳 周初明不敢贸然“除罩”

本地星期一（8月29日）起取消在室内须戴口罩的规定，只有在医疗保健设施和乘坐公共交通时公众才必须戴上口罩。不过，艺人周初明接受《联合早报》访问时说，他会继续戴口罩，“我的身体状况不是很好，免疫力不佳。其他人可以不戴，但我继续戴没关系，反正也习惯戴口罩了。”

与徐彬再续荧幕父子缘

周初明今年接了《遇见你，真香！》和《黑天使》两部剧。《遇》属客串演出，他扮演徐彬的父亲，两人自长寿剧《118》后再演父子，这回是一对关系破裂的父子。

徐彬入行时，多次被指神似年轻时的周初明。周初明说：“当初《遇见你，真香！》剧组问要不要演‘徐彬的爸爸’，我就说可以。真的就是（因为徐彬）这个原因。很久没有对戏了，戏份多少都无所谓。”

谈到徐彬自《118》至今的转变，周初明觉得“儿子”成熟许多，从前有些吊儿郎当，现在是一个顾家的好男人。

周初明（左）和徐彬自《118》后于《遇见你，真香！》再演父子，右为徐彬的儿子。（取自艺人IG）

周初明在《黑》中扮演高深莫测的律师楼合伙人。《黑》卡司包括他的老搭档郑惠玉、陈泰铭、陈丽贞等，但首次跟戚玉武合作。他赞阿武在分析戏上很全面，看到别人忽略的盲点，阿武也会主动讨论演出，“跟阿武合作挺享受的，拍戏就是要交流。有人说过他沉默寡言，不会啦！挺好的，他有可爱的一面，很有趣。”

留不住岁月留住友情

周初明8月17日晚上分享跟香港前艺人黎美娴在自家泰式烧烤火锅店的合照，两人曾在28年前合作电视电影《铁证柔情》。记者问起此事，他告诉记者，黎美娴在1994年完成《铁》的拍摄后回港，隔年他到香港拍摄《花帜》，也到香港无线电视台找黎美娴；黎美娴拍戏时，陈丽贞的老公李世雄带他逛无线，“间中还有聊天、联络，但中间不是像那天坐在一起，吃一顿饭”。

周初明（右）和黎美娴在本地相见欢，两人曾合作1994年的电视电影《铁证柔情》。（取自艺人IG）

他说：“事过境迁，但是，我们的友情不变。岁月不留人，但是留住的是我们彼此坚定的友情。一句话：朋友不用常常见面，彼此有彼此的心，都很挂念这个老朋友。”