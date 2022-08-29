脱罩？继续戴罩？星期一（8月29日）开始，政府将放宽室内场所口罩规定，除了乘搭公共交通工具和身处医疗场所，公众可选择不戴口罩。

封闭了两年多的鼻口，终获得松绑，可自由透气大解脱，脱罩还是戴罩，艺人会怎么选？

陈澍城：为了家人照戴

政府放宽条例，自有他们的考量与把握，通过阅读报章也了解冠病案例大幅度下降，但我会这么想，如果大家都不戴口罩，会否增添染疫的风险？为了家人、也为了我还未注射疫苗的孙子着想，安全起见，口罩还是照戴。

戴口罩自冠病疫情以来，已成为我生活的一个部分，也因戴了口罩，我这几年很少伤风感冒，哈哈。

为了响应政府呼吁，我在上周四才去打了第二支疫苗追加剂，注射后隔天虽有肌肉酸痛、发烧等轻微症状，不过现在也已经完全康复。

鐘琴：我能戴口罩跑步

其实我蛮喜欢戴口罩的，还可以戴着口罩跑步，当然是那种很薄的口罩啦。

很开心啊，今天（29日）就开始可以不必戴口罩了，既然可以自由选择，我相信在室内我还是会戴（口罩），不过条例放宽后，我工作时口罩就不必一直戴上脱下，也不会影响化妆，对于这个放宽措施我是非常欢迎的。

陈凤玲：松一口气

我会脱下口罩，但如果在很多人的情况下就会比较注意，对措施放宽感觉松了一口气，因为有时候，比如上课的时候，时常戴着口罩有点喘不过气来。出门前会尽量搭配口罩与服装，刚戴口罩时皮肤会出现小痘痘，会有点敏感，不过现在好多了。

阳光可乐：更轻松自在

我不太喜欢戴口罩，因为有化妆，戴口罩容易留下口红印、粉痕，口罩遮住整个下巴，更容易冒出痘痘，知道政府放宽条例可以脱下口罩，我非常开心！戴口罩很闷、有时会不透气、又容易嗅到自己的口气，如今允许不戴口罩，我当然就不戴了，感觉更轻松自在。

日常生活中，没工作时我可能仍会戴上口罩，除非是到餐馆去用餐；即使到现在，我在户外也会戴着口罩，口罩与服装会尽量选择同色系，哈哈。

宗子杰：还是得小心

我本身还是会尽量戴着口罩，因为自己还没得过冠病，所以还是小心一点的好。措施放宽我觉得是好事，毕竟代表我们已经慢慢恢复到疫情以前的样子。

张哲通：人多还是会戴

只要是人多的地方，我还是会戴上口罩，在户外就尽量不戴口罩，可以呼吸一下新鲜的口气，政府措施放宽，就好像新加坡战胜了疫情，打了一场胜仗，所以我真是挺开心的！